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Сотрудники "Тольяттиазота" удостоены знаков отличия ГТО

ТОЛЬЯТТИ. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ТОАЗа сдали нормативы по бегу, прыжкам в длину, отжиманиям, подтягиваниям, стрельбе из электронного оружия и другим дисциплинам в рамках комплекса "Готов к труду и обороне".

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Корпоративный день ГТО прошел в "Тольяттиазоте" в пятый раз. В спортивном мероприятии приняли участие 27 человек — сотрудники предприятия и члены их семей.

Площадкой для сдачи нормативов стала легкоатлетическая арена городского спорткомплекса "Труд". Результаты выполнения упражнений фиксировали профессиональные судьи из муниципального бюджетного учреждения "Центр физической культуры и спорта г. о. Тольятти".

По сумме результатов во всех дисциплинах каждый участник был удостоен знака отличия ГТО. Торжественное награждение состоится после подписания министром спорта РФ приказа о присвоении значков "Готов к труду и обороне".

Дмитрий Назин, председатель профкома ПАО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" всегда поддерживает спортивные инициативы сотрудников и проводит мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. ТОАЗ первым в городе создал свой корпоративный день ГТО. Этот проект мы рассматриваем не только как способ вовлечения коллег в занятия физической культурой, но и как мощный инструмент для укрепления корпоративного духа и семейных ценностей".

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