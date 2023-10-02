Сотрудники "Тольяттиазота" удостоены знаков отличия ГТО

Сотрудники ТОАЗа сдали нормативы по бегу, прыжкам в длину, отжиманиям, подтягиваниям, стрельбе из электронного оружия и другим дисциплинам в рамках комплекса "Готов к труду и обороне".
Корпоративный день ГТО прошел в "Тольяттиазоте" в пятый раз. В спортивном мероприятии приняли участие 27 человек — сотрудники предприятия и члены их семей.
Площадкой для сдачи нормативов стала легкоатлетическая арена городского спорткомплекса "Труд". Результаты выполнения упражнений фиксировали профессиональные судьи из муниципального бюджетного учреждения "Центр физической культуры и спорта г. о. Тольятти".
По сумме результатов во всех дисциплинах каждый участник был удостоен знака отличия ГТО. Торжественное награждение состоится после подписания министром спорта РФ приказа о присвоении значков "Готов к труду и обороне".
Дмитрий Назин, председатель профкома ПАО "ТОАЗ":
"Тольяттиазот" всегда поддерживает спортивные инициативы сотрудников и проводит мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. ТОАЗ первым в городе создал свой корпоративный день ГТО. Этот проект мы рассматриваем не только как способ вовлечения коллег в занятия физической культурой, но и как мощный инструмент для укрепления корпоративного духа и семейных ценностей".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.