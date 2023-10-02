Сотрудники "Тольяттиазота" удостоены знаков отличия ГТО

Сотрудники ТОАЗа сдали нормативы по бегу, прыжкам в длину, отжиманиям, подтягиваниям, стрельбе из электронного оружия и другим дисциплинам в рамках комплекса "Готов к труду и обороне".

Корпоративный день ГТО прошел в "Тольяттиазоте" в пятый раз. В спортивном мероприятии приняли участие 27 человек — сотрудники предприятия и члены их семей.

Площадкой для сдачи нормативов стала легкоатлетическая арена городского спорткомплекса "Труд". Результаты выполнения упражнений фиксировали профессиональные судьи из муниципального бюджетного учреждения "Центр физической культуры и спорта г. о. Тольятти".

По сумме результатов во всех дисциплинах каждый участник был удостоен знака отличия ГТО. Торжественное награждение состоится после подписания министром спорта РФ приказа о присвоении значков "Готов к труду и обороне".

Дмитрий Назин, председатель профкома ПАО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" всегда поддерживает спортивные инициативы сотрудников и проводит мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. ТОАЗ первым в городе создал свой корпоративный день ГТО. Этот проект мы рассматриваем не только как способ вовлечения коллег в занятия физической культурой, но и как мощный инструмент для укрепления корпоративного духа и семейных ценностей".