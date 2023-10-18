Плюс 80 000: Самарская область в тройке лидеров по количеству участников комплекса ГТО среди регионов ПФО

В Самаре прошло заседание межведомственной рабочей группы по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Его провел врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Комплекс ГТО является одним из основных механизмов реализации цели, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, — обеспечить до 2030 года не только увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 70%, но и воспитать новое поколение граждан, для которых двигательная активность и спорт станут неотъемлемой частью обычной жизни.

Сегодня по абсолютному числу участников проекта регион находится на 9 месте среди субъектов Российской Федерации и на 3 месте в ПФО. В электронной базе ГТО зарегистрировано почти 550 тысяч жителей Самарской области. При этом количество новых участников за год выросло почти на 80 000 человек.

Более 100 000 участников тестирования успешно прошли испытания и стали обладателями знаков отличия комплекса ГТО. Так, золото — у 43 300 человек, серебро — почти у 37 000, бронза — более, чем у 26 000 участников.

Во многом таких показателей удалось достичь благодаря политике, которая выстроена в регионе в части развития физкультуры и спорта, привлечения к занятиям спортом большего числа жителей, создания необходимой для этого инфраструктуры. Эта работа ведется в регионе при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

"У нас наработан неплохой опыт и нам есть, чем гордиться: деятельность центров тестирования региона неоднократно отмечалась на всероссийском уровне, 5 раз они становились финалистами национальной спортивной премии. Центр физической культуры и спорта Тольятти и Спортивный центр "Кинель" по итогам всероссийского конкурса признавались лучшими организациями России по внедрению комплекса ГТО, — отметил Александр Фетисов. — В декабре 2022 года Самарская область принимала у себя финал Всероссийского фестиваля "ИГРЫ Чемпионов ГТО", в котором приняли участие более 350 представителей из 45 регионов страны. Право принять соревнование было получено регионом по итогам успешного выступления нашей команды на предыдущих соревнованиях в Белгороде, где мы заняли 3 место. Также регулярно высокие результаты показывают члены наших сборных команд в финалах всероссийских фестивалей ГТО".

Второй год подряд в Самарской области по инициативе Александра Фетисова реализуется областная физкультурно-спортивная акция "Лето в стиле ГТО". К проекту присоединились тысячи жителей области. Важную роль сыграло личное участие первых руководителей муниципалитетов, представителей депутатского корпуса, а также региональных Послов ГТО — ветерана спорта Валерьяна Панфилова и Олимпийской чемпионки Ирины Близновой.

Опыт проведения акции был презентован в рамках деловой программы международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" 2022 года в г. Кемерово. Самарская практика находит применение и в других субъектах Российской Федерации. Так, наш опыт также будет представлен на всероссийском семинаре по вопросам внедрения комплекса ГТО в Волгограде в ноябре.

На заседании подвели итоги акции "Лето в стиле ГТО" 2023 года. В номинации "Лучший городской округ" победителем стал городской округ Новокуйбышевск. В номинации "Лучший муниципальный район" — Красноармейский. Победителям вручили сертификат на получение комплекта спортивного оборудования для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО.

Многие из региональных соревнований являются отборочными этапами всероссийских финальных стартов ГТО.

"В этом году на всероссийском фестивале ГТО среди обучающихся, который прошел в международном детском центре "Артек", сборная Самарская область вошла в число 10 сильнейших команд России. В августе в Санкт-Петербурге в финале Всероссийского фестиваля ГТО среди семейных команд наш регион представила семейная команда Глушковых из Сергиевского района. В общем зачете команда вошла в число 13 сильнейших из 50 регионов России, а глава команды стал абсолютным победителем фестиваля среди всех пап страны", — рассказала врио министра спорта региона Лидия Рогожинская.

Работа по внедрению в регионе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" продолжается. Создаются условия для участия в тестировании инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В них уже приняли участие свыше 800 человек с инвалидностью, порядка 240 из них выполнили нормативы ГТО на знаки отличия.

Уже второй центр тестирования создан в системе высшего образования Самарской области — на базе Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева. В университете действует, а "школа ГТО", где студенты могут получить дополнительную информацию об участии в движении и подготовиться к испытаниям.

В рамках реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография" продолжает укрепляться и материально-техническая база комплекса ГТО. В этом году установлены 3 малых спортивных площадки для подготовки и выполнения нормативов комплекса в Сызранском, Волжском и Красноярском районах.