У браконьера из Самарской области изъяли ружье и автомобиль

В Камышлинском районе Самарской области сотрудники департамента охоты и рыболовства преследовали автомобиль "Нива". По его следам были обнаружены шкуры и внутренние органы незаконно добытых двух кабанов.
Колея автомобиля, отчетливо просматривая на размытой дороге, привела сотрудников ведомства к одной из деревень, где и обнаружили разыскиваемый автомобиль. С целью проверки полученной информации, специалисты охотнадзора незамедлительно связались с дежурной частью местного отдела полиции для проверки информации и расследования факта браконьерства.
В результате осмотра транспортных средств, принадлежащих подозреваемым в незаконной охоте, а также хозяйственных построек, обнаружены следы, свидетельствующие о незаконной добыче кабанов.
По факту незаконной охоты сотрудники полиции изъяли автомобиль ВАЗ-213100, охотничье ружье "Сайга-12С" калибра 12×76 мм, 22 патрона, снаряженных картечью 8,5 мм и охотничий нож. Проводится соответствующая проверка.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".