У браконьера из Самарской области изъяли ружье и автомобиль

В Камышлинском районе Самарской области сотрудники департамента охоты и рыболовства преследовали автомобиль "Нива". По его следам были обнаружены шкуры и внутренние органы незаконно добытых двух кабанов.

Колея автомобиля, отчетливо просматривая на размытой дороге, привела сотрудников ведомства к одной из деревень, где и обнаружили разыскиваемый автомобиль. С целью проверки полученной информации, специалисты охотнадзора незамедлительно связались с дежурной частью местного отдела полиции для проверки информации и расследования факта браконьерства.

В результате осмотра транспортных средств, принадлежащих подозреваемым в незаконной охоте, а также хозяйственных построек, обнаружены следы, свидетельствующие о незаконной добыче кабанов.

По факту незаконной охоты сотрудники полиции изъяли автомобиль ВАЗ-213100, охотничье ружье "Сайга-12С" калибра 12×76 мм, 22 патрона, снаряженных картечью 8,5 мм и охотничий нож. Проводится соответствующая проверка.