ГК "ЭкоВоз" подвела итоги областного конкурса "Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор" за 2022/23 учебный год

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Благодаря всем участникам 1.846 кубометров пластиковых бутылок и пакетов не попали на свалку, а были переработаны на тольяттинском комплексе "ЭкоРесурсПоволжье" группы компаний "ЭкоВоз" и получили "вторую жизнь".

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"