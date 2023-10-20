ГК "ЭкоВоз" подвела итоги областного конкурса "Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор" за 2022/23 учебный год

Благодаря всем участникам 1.846 кубометров пластиковых бутылок и пакетов не попали на свалку, а были переработаны на тольяттинском комплексе "ЭкоРесурсПоволжье" группы компаний "ЭкоВоз" и получили "вторую жизнь".
Все участники проекта были отмечены грамотами, а самые активные получили подарки. В награждении приняла участие специалист департамента образования администрации городского округа Тольятти Жихарева Марина Михайловна.
"ЭкоВоз" благодарит библиотеку "Экоград" и объединение детских библиотек Тольятти за интересные выставки и мастер-классы, на которых ребята смогли узнать много интересного о переработке и экологии. Театр "Дилижанс" — за гостеприимство и показ самого экологического спектакля "Опасное путешествие Пакета по свалке".
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Можно узнать фамилии тех 129
Главное, дело.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Вообщето в 2017 году уже был случай.