Из Самары в Ереван будут летать Airbus-319

Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", приступила к эксплуатации лайнеров увеличенной пассажировместимости на рейсах из Самары в Ереван. Начало использования Airbus-319 (128 пассажиров на борту) обусловлено повышенным спросом на авиаперевозки по этому маршруту.
Ранее авиакомпания "Россия" выполняла полеты на отечественных Суперджет-100 общей пассажировместимостью 87 человек.
Согласно зимнему расписанию "России", частота полетов по маршруту (дважды в неделю по средам и пятницам не изменится, а время выполнения рейсов будет скорректировано с 1 ноября. Вылет SU/FV6949 из Самары в 14:40, прилет в 17:20. Вылет SU/FV6950 из Еревана в 18:20, прилет в 21:00.
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