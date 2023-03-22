Увеличилось число авиарейсов из Самары в Ереван

В расписании международного аэропорта Курумоч увеличилось количество рейсов на направлении Самара — Ереван. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

К полетам на данном направлении приступит авиакомпания FlyOne Armenia. С 26 марта она будет выполнять рейсы в столицу Армении два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа.

На данном направлении полеты также осуществляет авиакомпании "Россия" и Red Wings. Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайтах авиаперевозчиков.