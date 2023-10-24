В Самаре прошла выставка "Технодень"

В Самаре при поддержке партпроекта "Цифровая Россия" прошла выставка инновационных технологических решений для промышленности.
В течение многих лет российские предприятия использовали зарубежные IT-решения. Несколько лет назад был взят курс на импортозамещение подобной продукции. В частности, развитием отечественных систем на базе искусственного интеллекта занялась самарская компания "Открытый код". Одну из ее новых разработок - программно-аппаратный комплекс "Гарантир качества" - представили на выставке "Технодень", посвященной демонстрации инноваций для промышленного сектора.
Комплекс позволяет контролировать все производственные процессы, а еще искусственный интеллект может помочь найти бракованную продукцию и составить отчет без участия человека.
Программно-аппаратный комплекс использует технологии компьютерного зрения и нейронных сетей для анализа качества сложных изделий. Он на микронном уровне позволяет уловить брак детали и таким образом доводит до 100% производственные показатели качества выпускаемой продукции, говорят разработчики.
Такие возможности сегодня предоставляют отечественные IT-технологии. Эти и другие разработки продемонстрировали на выставке "Технодень" в Самаре.
"Гарантир качества" уже с успехом применили на КамАЗе и компании "Самараавтожгут". Установка веб-камер и специальных сенсоров на рабочем месте позволила контролировать соблюдение технологического процесса, точность изготовления и выполнения операций", - рассказал исполнительный директор компании "Открытый код" Павел Ситников.
"Гарантир качества" имеет и другое применение. Например, он позволяет оценить эффективность того или иного сотрудника, рассказал руководитель департамента инжиниринга, электронных компонентов и искусственного интеллекта компании "Открытый код" Юрий Резников.
Для свободного общения участников мероприятия организовали площадку - здесь можно обсудить актуальные тематические вопросы и предложения, обменяться опытом.
Тема ИT нашла свое выражение в Народной программе партии "Единая Россия", где отражена роль цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере.
Цель партийного проекта "Цифровая Россия" - формирование доступной и комфортной цифровой среды для всех граждан России, поддержка ИТ-сообщества и отечественных разработок в сфере программного обеспечения. Проект уже запущен в 77 субъектах Российской Федерации, включая новые территории.
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