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Школьники из Самарской области могут стать специалистами в области цифровой моды

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС запускает всероссийскую образовательную программу по цифровой моде на онлайн-платформе "Поколение М". За короткий срок школьники получат базовые навыки дизайнера цифровой одежды, освоят технологии 3D-моделирования и узнают, как с помощью искусственного интеллекта МТС генерировать в нейросети различные элементы дизайна. По итогам обучения участники создадут собственную виртуальную модную коллекцию, а лучшие работы будут выпущены в коллаборации с популярным фэшн-брендом.

Онлайн-курс на образовательной платформе "Поколение М" разработан командой MTS AI и экспертами фэшн-индустрии с учетом современных тенденций в моде и цифровых технологий. Программа курса охватывает различные аспекты цифровой моды, включая создание виртуальной одежды, обуви и аксессуаров в профессиональных программах по моделированию. Школьники научатся работать с трехмерными моделями, кастомизировать идентичные копии существующих тканей, освоят виртуальную примерку одежды на разные типы фигур, а также узнают, как применять возможности нейросетей на базе искусственного интеллекта МТС в создании уникальных графических элементов.

По итогам прохождения курса юные диджитал-дизайнеры смогут принять участие во всероссийском конкурсе по созданию виртуальной капсулы мерча для МТС. Жюри, в состав которого входят представители индустрии моды и эксперты экосистемы МТС, оценят творческий потенциал и оригинальность каждого проекта. Лучшие работы будут выпущены в производство в коллаборации с молодежным фэшн-брендом. Капсульную модную коллекцию, созданную победителем, можно будет приобрести во флагманских магазинах МТС.

"Искусственный интеллект помогает во многих сферах, и диджитал-мода не стала исключением. Наша экспертиза и возможности экосистемы МТС позволили нам запустить бесплатный образовательный курс для амбициозных молодых специалистов. Уверен, что проект станет стимулом для талантливой молодежи из нашей области отточить свои навыки в цифровой среде и стать компетентными диджитал-модельерами", — говорит директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

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