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"Тольяттиазот" помог открыть в городе спортивную площадку

ТОЛЬЯТТИ. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в торжественном открытии спортивной площадки для игры в настольный теннис в Комсомольском районе Тольятти. Реализация проекта территориального органа самоуправления (ТОС) №1 стала возможна благодаря поддержке предприятия в рамках конкурса "Химия добра".

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Инициатива общественников, направленная на пропаганду здорового образа жизни, получила грант предприятия в мае этого года. В рамках проекта демонтировали старое изношенное оборудование, благоустроили площадку, а затем установили два теннисных стола, предназначенных для использования на улице.

Универсальная площадка готова принимать спортсменов всех возрастов в любое время года. Первыми игроками стали местные жители, которые устроили турнир среди команд взрослых и детей. На праздничном открытии пространства для занятий спортом также была организована развлекательная программа.

"С помощью конкурса "Химия добра" ТОАЗ поддерживает значимые идеи жителей Самарской области, касающиеся культуры, образования и спорта. Чтобы сделать спорт доступным, мы должны создавать в городе соответствующую инфраструктуру. Кроме того, необходимо обеспечить непрерывность тренировочного процесса. Дворовая теннисная площадка поможет в решении этих задач. Надеемся, что здесь будут воспитываться будущие чемпионы", — прокомментировала директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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