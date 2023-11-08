"Тольяттиазот" помог открыть в городе спортивную площадку

Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в торжественном открытии спортивной площадки для игры в настольный теннис в Комсомольском районе Тольятти. Реализация проекта территориального органа самоуправления (ТОС) №1 стала возможна благодаря поддержке предприятия в рамках конкурса "Химия добра".
Инициатива общественников, направленная на пропаганду здорового образа жизни, получила грант предприятия в мае этого года. В рамках проекта демонтировали старое изношенное оборудование, благоустроили площадку, а затем установили два теннисных стола, предназначенных для использования на улице.
Универсальная площадка готова принимать спортсменов всех возрастов в любое время года. Первыми игроками стали местные жители, которые устроили турнир среди команд взрослых и детей. На праздничном открытии пространства для занятий спортом также была организована развлекательная программа.
"С помощью конкурса "Химия добра" ТОАЗ поддерживает значимые идеи жителей Самарской области, касающиеся культуры, образования и спорта. Чтобы сделать спорт доступным, мы должны создавать в городе соответствующую инфраструктуру. Кроме того, необходимо обеспечить непрерывность тренировочного процесса. Дворовая теннисная площадка поможет в решении этих задач. Надеемся, что здесь будут воспитываться будущие чемпионы", — прокомментировала директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.