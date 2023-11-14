Что будет с кибербезопасностью в будущем: мнения экспертов

Одним из главных факторов, влияющих на развитие кибербезопасности, является поведение киберпреступников. Они постоянно разрабатывают новые методы атак, находят способы обойти существующие меры защиты. Поэтому спрогнозировать развитие отрасли сложно. В то же время нельзя оставить попытки заглянуть за горизонт: без этого невозможно обеспечить безопасность данных.

Перспективы развития кибербезопасности изучают футурологи. Эти специалисты подходят к вопросу комплексно: на основе багажа профессиональных знаний проводят анализы, разрабатывают долгосрочные стратегии и дают оценки. Впрочем, на вопрос о будущем отрасли могут ответить и визионеры. Но, в отличие от футурологов, они основывают предположения на собственном мнении. Однако и те, и другие, как правило, являются профессионалами в области кибербезопасности.

Касперский — глава и один из основателей АО "Лаборатория Касперского", Джеймс Рейндж — президент White Rock Cybersecurity, Андрей Огурчиков — ведущий специалист по маркетингу Cloud4Y, Виктория Байнс — профессор Оксфордского университета и Рик Фергюсон — специалист ИБ-компании Trend Micro. Что они прогнозируют?

Евгений Касперский

— Я твердо уверен, что само понятие "кибербезопасность" в скором времени себя изживет, а на замену ему придет концепция "кибериммунитета". Информационные системы должны создаваться априори безопасными и не требовать надстроек в виде защитных решений. Именно над таким будущим мы работаем. Не над пространной картинкой из научной фантастики, а над осязаемым будущим, которое каждый день мало-помалу воплощается в жизнь, делая ее проще, удобнее, интереснее. Я уверен, что в этом более безопасном мире, который мы помогаем создавать, технологии перестанут быть источником постоянных угроз и подарят нам всем массу возможностей и открытий.

Джеймс Рейндж

— Только в первом полугодии 2022 года число атак программ-вымогателей возросло на 288%. В связи с этим мы ожидаем, что многие компании, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, будут приобретать страховку, которая в случае инцидента кибербезопасности покроет убытки. Страхование пока остается спорным вопросом, поскольку отраслевые эксперты никак не могут прийти к единому мнению о размере страховых выплат, однако в условиях непрерывной эволюции ландшафта угроз киберстрахование должно стать одним из ключевых направлений корпоративной безопасности. Мы ожидаем его стремительного развития, так как многие организации внимательно относятся к предупреждениям экспертов по безопасности и хотят защититься от шифровальщиков. Однако, помимо страховки, организациям понадобится дополнить свою стратегию планом аварийного восстановления или отката вредоносных действий.

Андрей Огурчиков

— Обнаружение мошенничества, обнаружение вредоносных программ, обнаружение вторжений, оценка риска в Сети и анализ поведения пользователя/машины — это пятерка самых актуальных способов применения ИИ для улучшения кибербезопасности. ИИ реально меняет привычные аспекты кибербезопасности. Он улучшает способности компаний предвидеть и предотвращать киберпреступления, защищает устройства с нулевым уровнем доверия, может контролировать даже устаревание паролей! То есть искусственный интеллект действительно необходим для обеспечения безопасности периметров любого бизнеса.

Виктория Байнс, Рик Фергюсон

— К 2030 году киберпреступления будут совершаться с помощью "разумных" самообучающихся компьютерных программ, противостоять которым чрезвычайно сложно.