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ИТ Транспорт и связь

Защита на уровне регионов

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Обнаружением, предупреждением и ликвидацией последствий компьютерных атак в Самарской области занимается Региональный центр кибербезопасности. Он служит одним из ключевых звеньев реализации региональной программы "Информационная безопасность" национального проекта "Цифровая экономика", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В чем заключаются основные задачи Регионального центра кибербезопасности и каких успехов уже удалось достичь его специалистам?

Фото: департамент информационных технологий и связи CO

Самарская область ведет успешную системную работу по киберзащите. Для этого в регионе действует Центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы и ресурсы Самарской области (Региональный центр кибербезопасности). Он создан в 2015 году в целях защиты информационной инфраструктуры областного правительства от компьютерных атак и других угроз информационной безопасности. Его основные задачи:

  • работы по мониторингу событий информационной безопасности;
  • своевременное реагирование на инциденты информационной безопасности;
  • анализ защищенности информационных систем и ресурсов правительства;
  • обеспечение антивирусной защиты;
  • корректное функционирование средств информационной безопасности.

В круглосуточном режиме сотрудники Регионального центра кибербезопасности обеспечивают безопасность инфраструктуры электронного правительства, работоспособность различных государственных систем. Для этого центр обеспечен всем необходимым.

По данным департамента информационных технологий и связи Самарской области, в чьем ведении находится региональный центр кибербезопасности, в 2022 году специалисты организации заблокировали более 7000 вредоносного ПО, свыше 2000 троянских программ, пресекли 400 попыток получения доступа к вредоносным ресурсам и, соответственно, актуализировали более 400 правил. Также была внедрена система анализа и обнаружения файловых и сетевых угроз PT Sandbox и система контроля конфигураций и состояний рабочей среды Efros Config Inspector, проведен комплекс мероприятий по обновлению правил средств защиты информации. Всего работники центра заблокировали 17,5 млн вредоносных событий UserGate, 11,5 млн — PTAF.

Данные по количеству зафиксированных в 2022 году атак не раскрываются. Известно только то, что в 2021 году их число превысило 23,3 млн компьютерных атак, из которых 8,5 млн имели высокий уровень критичности. Годом ранее регион столкнулся почти с 21 млн атак на информационные системы органов власти Самарской области.

В настоящий момент в регионе ежедневно фиксируют в среднем около 80 тысяч событий в сфере информационной безопасности, успешно предупреждают их и ликвидируют негативные последствия. По уровню защиты от киберугроз Самарская область входит в тройку лидеров по России.

"Одним из приоритетов нашей работы является обеспечение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, а также создание эффективной системы защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от киберугроз. Информационная безопасность и противодействие киберугрозам входят в число ключевых элементов стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Самарской области, утвержденной губернатором Дмитрием Азаровым в 2022 году", — подчеркнул врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. Он также отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина разработана стратегия развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы. В ней содержатся предварительные меры по развитию сектора информационной безопасности. Предлагается создать национальную систему противодействия DDoS-атакам, центр мониторинга и реагирования на компьютерные инциденты, а также ограничить сканирование российских информационных систем из-за рубежа и использовать в отрасли связи только те решения, что сертифицированы Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и ФСБ.

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