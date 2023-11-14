В Тольятти представили цифровые решения на базе дата-центра технопарка "Жигулевская долина"

Мероприятие с участием специалистов отрасли, представителей технопарка и органов местной власти состоялось 14 ноября 2023 года. Семинар стал частью ряда мероприятий в рамках соглашения между правительством Самарской области и компанией "Ростелеком".
Основная тема встречи - "Развитие цифровых технологий в Самарской области. Дата-центры, облачные услуги и КИИ".
Семинар в большей степени был ориентирован на обмен опытом и обсуждение текущих вопросов отрасли силами специалистов, органами государственной власти и бизнес-сообщества.
Важной составляющей стало знакомство с возможностями Центра обработки данных (ЦОД), который находится в технопарке. Организованная экскурсия позволила продемонстрировать эффективные цифровые решения для компаний Приволжского федерального округа и компаний из других регионов.
По заявлениям руководства "Ростелеком", в ближайшее время будут внедрены технологические решения и сервисы, которые отвечают широкому спектру запросов местного бизнеса и органов власти.
Краткие технические характеристики "Ростелеком-ЦОД":
- площадь 2844 м²;
- 6 машинных залов;
- 326 стоек мощностью 5,1 МВт;
- уровень надежности стоек Tier III.
Что касается совместной работы регионального представительства компании "Ростелеком" и государственных ресурсов региона, то ЦОД станет оператором ряда государственных информационных систем Самарской области. В качестве примера представители компании называют государственные платформы "ГЕОП" и "ГосОблако".
В своих выступлениях специалисты и представители "Ростелеком-ЦОД" отметили важность центра в процессе цифровизации. Не остались в стороне вопросы импортозамещения и безопасности критической инфраструктуры.
Владимир Волков, вице-президент ПАО "Ростелеком", в беседе с журналистами отметил высокий уровень цифровизации и применения ИИ во внутренних процессах компании, что напрямую влияет на конечного потребителя, делая его жизнь комфортнее. Также он заострил внимание на использовании больших данных в решении некоторых задач, включая построение мобильной сети.
"Наработанные решения, подтвердившие свою эффективность, "Ростелеком" готов предлагать бизнесу и органам государственной власти Самарской области. Мы играем ведущую роль в предоставлении возможностей цифровой трансформации промышленным предприятиям, предприятиям агропромышленного комплекса и компаниям из других отраслей. Центр обработки данных, расположенный в Тольятти, служит опорной точкой в развитии цифровых сервисов для клиентов региона ", - подытожил свое общение с журналистами Владимир Волков.
Константин Пресняков, врио заместителя председателя правительства - руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области, рассказал о переводе всех информационных ресурсов бизнеса и государственных компаний и органов власти на сервера, находящиеся на территории России.
"Взаимодействие компании "Ростелеком" и правительства Самарской области в части эксплуатации ЦОД и его наполнения имеет важнейшее значение. Это во многом обеспечивает необходимый уровень защиты, который должен быть обеспечен для критически важных информационных ресурсов", - отметил он, уточнив, что ЦОД - это не единственный проект, который реализуется региональными органами власти и "Ростелекомом".
"Мы должны дать ЦОДу новую жизнь, наполнив его необходимыми ресурсами. Прежде всего я говорю о коммерческих заказчиках, у которых есть потребность в развитии собственных мощностей на сторонних сервисах. Введение в эксплуатацию этого центра обеспечило качественный рывок для бизнес-сообщества в части роста возможностей и последующей монетизации. По количеству участников, которых мы сегодня тут видим, мы понимаем, что востребованность в таких сервисах есть. ЦОД в "Жигулевской долине" будет востребован бизнесом не только Самарской области, но и близлежащих регионов", - так оценил востребованность центра обработки данных Вячеслав Добрынин, занимающий должность директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком".
По информации организатора, в мероприятии приняло участие свыше 100 человек, лично посетивших семинар. Более 200 участников приняли участие по видеоконференцсвязи.
География участников не ограничивалась Приволжским федеральным округом. Высокую степень интереса продемонстрировали компании и специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга.
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