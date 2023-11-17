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Страхование Финансы

На FINOPOLIS ВСК представила неинвазивный сервис исследования родинок

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках форума FINOPOLIS 2023 компания протестировала сервис ПроРодинки, позволяющий определить риск развития меланомы при помощи нейросети.

В России за десять лет показатель заболеваемости меланомой (рак кожи) вырос на 28,5%. Врачи объясняют данную тенденцию, в том числе повышением качества диагностики.

Ключевой частью стратегии ВСК, направленной на развитие медицинских страховых продуктов, является превенция. Сегодня компания тестирует различные неинвазивные сервисы для диагностики состояния здоровья пациентов, в том числе основанные на технологии искусственного интеллекта. Один из них — сервис ПроРодинки.

ПроРодинки — это мобильное приложение, которое с помощью нейросети позволяет определить необходимость визита в клинику для постановки диагноза, помогает в выборе нужной специализации врача. Механика работы с сервисом проста — пользователю необходимо загрузить в приложение фотографию родинки, указать данные о ее локализации на теле и своем типе кожи. Специально обученная нейросеть оценивает необходимость визита к врачу на основе имеющегося анамнеза и по результатам анализа формулирует рекомендацию о необходимости и срочности визита к врачу.

Разработка методики формирования рекомендаций для сервиса ПроРодинки велась ведущими дерматологами и онкологами "Приволжского исследовательского медицинского университета" Министерства здравоохранения Российской Федерации. Обучение нейросети проходило на основе данных о более 4 тыс. подтвержденных диагнозов меланомы и базально-клеточного рака на ранних стадиях. На данный момент точность рекомендаций нейросети составляет 92%.

Страховой Дом ВСК смог оценить ценность и востребованность сервиса в рамках своего стенда на форуме FINOPOLIS 2023. Программный комплекс ПроРодинки был расположен в медицинской секции экспозиции страховщика. За время форума диагностику при помощи приложения прошли более 200 участников мероприятия.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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