На FINOPOLIS ВСК представила неинвазивный сервис исследования родинок

В рамках форума FINOPOLIS 2023 компания протестировала сервис ПроРодинки, позволяющий определить риск развития меланомы при помощи нейросети.
В России за десять лет показатель заболеваемости меланомой (рак кожи) вырос на 28,5%. Врачи объясняют данную тенденцию, в том числе повышением качества диагностики.
Ключевой частью стратегии ВСК, направленной на развитие медицинских страховых продуктов, является превенция. Сегодня компания тестирует различные неинвазивные сервисы для диагностики состояния здоровья пациентов, в том числе основанные на технологии искусственного интеллекта. Один из них — сервис ПроРодинки.
ПроРодинки — это мобильное приложение, которое с помощью нейросети позволяет определить необходимость визита в клинику для постановки диагноза, помогает в выборе нужной специализации врача. Механика работы с сервисом проста — пользователю необходимо загрузить в приложение фотографию родинки, указать данные о ее локализации на теле и своем типе кожи. Специально обученная нейросеть оценивает необходимость визита к врачу на основе имеющегося анамнеза и по результатам анализа формулирует рекомендацию о необходимости и срочности визита к врачу.
Разработка методики формирования рекомендаций для сервиса ПроРодинки велась ведущими дерматологами и онкологами "Приволжского исследовательского медицинского университета" Министерства здравоохранения Российской Федерации. Обучение нейросети проходило на основе данных о более 4 тыс. подтвержденных диагнозов меланомы и базально-клеточного рака на ранних стадиях. На данный момент точность рекомендаций нейросети составляет 92%.
Страховой Дом ВСК смог оценить ценность и востребованность сервиса в рамках своего стенда на форуме FINOPOLIS 2023. Программный комплекс ПроРодинки был расположен в медицинской секции экспозиции страховщика. За время форума диагностику при помощи приложения прошли более 200 участников мероприятия.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.