Самый популярный и масштабный молодежный форум "iВолга" стал всероссийским

Такое решение было принято на всероссийском семинаре-совещании с руководителями региональных органов власти, ответственных за реализацию молодежной политики. Напомним, с 2022 года по решению Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) все форумные площадки определяются на конкурсной основе. 26 октября 2023 года команда Самарской области представила экспертам концепцию проведения в 2024 году всероссийского молодежного форума "iВолга".

"iВолга" — форум без границ, который на протяжении многих лет пользуется большой популярностью среди людей разных возрастов не только Приволжского федерального округа, но и всей страны. По инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в этом году было принято решение претендовать на получение нашим форумом статуса всероссийского. Безусловно, мы рады, что конкурсная комиссия по достоинству оценила нашу заявку и поддержала идею вывести форум на столь высокий уровень. Уверен, в 2024 году "iВолга" откроет ещё больше возможностей, станет интереснее, масштабнее и полезнее для участников. Не обойдется и без нововведений: в планах формирование корпуса амбассадоров форума в различных регионах нашей великой страны. А вместе мы точно сможем больше", — поделился министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.

История iВолги началась в 2013 году, когда по поручению президента России Владимира Путина форум впервые прошел в Самарской области. На протяжении 11 лет "iВолга" стремительно развивалась: появлялись новые направления и продукты форума, менялись форматы, расширялись возрастные границы участников. Но всегда неизменным оставалось безграничное желание жителей нашей страны приезжать в самое сердце России, на самарскую землю, чтобы принять участие в таком значимом событии, которое меняет мир.

В 2023 году форум "iВолга" объединил 2 000 молодых специалистов из 71 региона России, образовательная программа состояла из 8 направлений и трех специальных треков, в том числе для юных участников от 14 до 17 лет.

"iВолга" ежегодно, вот уже 11 лет собирает лучших из лучших. Конкуренция высочайшая. Сюда стремятся ребята из всех регионов нашей большой страны. В этом году, несмотря на статус окружного, на молодежный форум "iВолга" подали заявки жители 88 из 89 субъектов Российской Федерации. То, что "iВолга" стала федеральной — это подтверждение того, что, во-первых, форум решает задачи, на которые он ориентирован, а во-вторых, проходит на высоком организаторском и содержательном уровне. В 2023 году, например, в его подготовку были вовлечены все 14 регионов ПФО. Это значит, что у нас были федеральные эксперты, уникальные мастер-классы, профессиональные тренинги. "iВолга" за короткую смену предлагала ребятам пройти максимально полную систему личностного и профессионального роста, что важно — с учетом интересов самой молодежи. Такого нет нигде. Особые слова благодарности главному организатору — Самарской области и главе региона Дмитрию Азарову. Учитывая, что "iВолга" стала федеральной, мы не могли оставить ребят из ПФО без окружной площадки. По итогам строго отбора ей стал региональный форум "Метеор", — сказал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Новый окружной форум "Метеор" для молодых людей в Приволжском федеральном округе войдёт в систему форумов Росмолодежи. Программа первого форума "Метеор" будет также интегрирована в концепцию смыслов "Культурной столицы России" — ей станет Нижний Новгород в 2024 году. В рамках форума запланировано восемь образовательных треков. Помимо шести традиционных направлений — "Движение навстречу" (волонтёрство), "Креативные индустрии", "Прямой эфир" (медиа), "Верный курс" (управление командами), "Сила мысли" (наука и технологии) и "Инвестируй в будущее" (бизнес) — в рамках окружного форума также появятся новые траектории — смена РДДМ "Движение первых" и смена для представителей молодежных центров регионов ПФО. Также в рамках форума состоится всероссийский конкурс молодежных проектов от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).