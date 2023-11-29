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Образование Общество

В ТГУ состоится региональный слет "Автомобильный профессиональный вызов"

ТОЛЬЯТТИ. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Его проведение — инициатива губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, поддержанная президентом России Владимиром Путиным, главная цель — повысить интерес молодежи к инженерным специальностям, подготовить новое поколение высококвалифицированных инженеров.

Фото: фото предоставлено ТГУ

Участниками "Автомобильного профессионального вызова" станут порядка 1500 человек со всей Самарской области. Слет будет проходить в ТГУ 6–7 декабря 2023 года. Проведение мероприятия запланировано в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина от 14.09.2022 № Пр-1652 "О дополнительных мерах поддержки моногорода Тольятти Самарской области".

Инженерное направление в ТГУ всегда было сильным: грамотные специалисты, современная инфраструктура.

"Университет — один из главных поставщиков инженерных кадров для АО "АВТОВАЗ". Достаточно сказать, что два главных конструктора АВТОВАЗа, в том числе ныне действующий — выпускники нашего вуза. Ну и в целом основа инженерного корпуса АВТОВАЗа — наши выпускники", — подчеркнул ректор ТГУ Михаил Криштал.

К участию в форуме будут привлечены студенты вузов и ссузов, молодые специалисты промышленных предприятий региона в возрасте до 35 лет, а также учащиеся школ Самарской области (9-11 классы).

Ключевым событием "Автомобильного профессионального вызова" станут конкурсные испытания, которые пройдут по трем направлениям: "Инженерный дизайн CAD", "Инженер-технолог машиностроения" и "Сварочные технологии". В качестве членов жюри выступят эксперты автомобильной отрасли. Победителей и призеров ждут призы и награды от Минтруда Самарской области.

Также в программе слета тренинги, мастер-классы, технодебаты и квиз на автомобильную тему, работа различных интерактивных площадок, экскурсии по университету, в музей АО "АВТОВАЗ", в парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова. В течение двух дней на площади перед главным корпусом ТГУ будет работать автомобильная экспозиция АО "АВТОВАЗ".

Еще одним значимым событием слета станет торжественное открытие на базе университета регионального сертифицированного учебного центра АО "АСКОН".

"С крупным российским разработчиком инженерного программного обеспечения Тольяттинский госуниверситет серьезно сотрудничает уже довольно давно. Появление учебного центра — серьезный шаг, который позволит университету готовить сертифицированных специалистов по САПР — системам автоматизированного проектирования. Такие системы позволяют создавать, анализировать, тестировать и оптимизировать электронные модели конструкций в самых разных областях, и прежде всего, в машиностроении, — говорит директор института машиностроения ТГУ Александр Селиванов. — Все конкурсы в рамках слета "Автомобильный профессиональный вызов" будут проводиться на основе отечественных программных продуктов "АСКОН".

Поддерживая "Автомобильный профессиональный вызов", компания стремится познакомить с российским инженерным программным обеспечением самую широкую аудиторию студентов, школьников, преподавателей и специалистов.

Организаторами слета выступят министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Тольяттинский госуниверситет. Партнеры форума — АО "АВТОВАЗ", АО "АСКОН", ФГУП "НАМИ", технопарк "Жигулевская долина", Средневолжский сертификационно-диагностический центр "Дельта".

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