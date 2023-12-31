Самарский Дворец спорта приглашает покататься на коньках

В самарском СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" на ул. Молодогвардейской пройдут массовые катания на коньках.
Каток будет работать с 12:00 до 13:30, с 15:30 до 17:00 и с 19:00 до 20:30. Вход свободный, нужна предварительная регистрация по телефону 8(846)933-41-55.
Проката во Дворце спорта не будет, поэтому гостей ожидают со своими коньками.
Также самарцы и гости города смогут покататься на коньках на катке на площади Славы. Территория оформлена световыми гирляндами, установлены арки, на бортах катка яркие аппликации. В прошлом году этот каток посетили около 40 тысяч человек.
Всего в этом году на территории города зальют 128 ледовых катков . Посещать их можно абсолютно бесплатно, а у некоторых будут организованы пункты проката и места для переодевания.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.