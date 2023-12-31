Самарский Дворец спорта приглашает покататься на коньках

В самарском СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" на ул. Молодогвардейской пройдут массовые катания на коньках.

Каток будет работать с 12:00 до 13:30, с 15:30 до 17:00 и с 19:00 до 20:30. Вход свободный, нужна предварительная регистрация по телефону 8(846)933-41-55.

Проката во Дворце спорта не будет, поэтому гостей ожидают со своими коньками.

Также самарцы и гости города смогут покататься на коньках на катке на площади Славы. Территория оформлена световыми гирляндами, установлены арки, на бортах катка яркие аппликации. В прошлом году этот каток посетили около 40 тысяч человек.

Всего в этом году на территории города зальют 128 ледовых катков . Посещать их можно абсолютно бесплатно, а у некоторых будут организованы пункты проката и места для переодевания.