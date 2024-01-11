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Массовый спорт Спорт

На курорте Сбера "Манжерок" в 2023 году состоялось 20 спортивных соревнований

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Качество трасс и инфраструктура курорта позволяют проводить российские и международные соревнования на высочайшем уровне.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Спортивный год 2023 на курорте Сбера "Манжероке" завершился Первенством Республики Алтай по горнолыжному спорту среди юниоров. С 21 по 23 декабря 2023 года более 130 спортсменов из 6 регионов страны — Республики Алтай, Красноярского и Алтайского края, Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областей — боролись за звание лучших.

В течение года проводилась серия спортивных состязаний по горнолыжному спорту: 8 этапов детского и 3 этапа взрослого кубков "Манжерокер", 3 фристайл-контеста, 2 первенства Республики Алтай. Впервые состоялись международные соревнования на кубок курорта "Манжерок" и второй раз прошел этап Кубка России. Впервые он прошел здесь в 2021 году — благодаря Сберу спустя 46 лет на Алтае были проведены соревнования всероссийского масштаба.

В ходе всех соревнований организаторы и участники отмечали высокий уровень проведения состязаний и соответствие горнолыжных трасс курорта всем международным стандартам — трассы сертифицированы международной федерацией горнолыжного спорта и имеют соответствующие сертификаты. Ранее руководство курорта отмечало, что несколько лет назад, до начала развития курорта Сбером, в Манжероке действовала лишь старая канатная дорога, а трассы не соответствовали нормам безопасности, не говоря уже о международных стандартах. Сейчас же "Манжерок" — одна из лучших горнолыжных площадок в профессиональном спорте. Отметим, на курорте сегодня действуют три канатные дороги гондольного и кресельного типов, 30 км горнолыжных трасс и современная система оснежения.

В Манжероке не забывают и про более экзотические и относительно новые виды спорта. Так, в летнем сезоне 2023 года здесь состоялся Этап кубка Сибири по велодаунхилу — скоростному спуску на горных велосипедах — и соревнования по забегам по природному рельефу в рамках проекта Манжерок Wild Trail.

В текущем году в ближайшее время на курорте будут проводиться всероссийские соревнования "Кубок России по горнолыжному спорту", международные соревнования по горнолыжному спорту на "Кубок Манжерока" и впервые — всероссийские детские соревнования "Надежды России". Помимо этого, на постоянной основе проводятся любительские соревнования для детей. Отметим, что "Манжерок" — один из немногих курортов страны, который с целью популяризации спорта среди молодежи ввел бесплатные ски-пассы для детей до 10 лет, а в рамках реализации социальной политики курорта в 2023 году было подписано соглашение со спортивной школой по горнолыжному спорту Горно-Алтайска. Благодаря соглашению детская сборная республики уже получила 40 комплектов горнолыжной экипировки. В дальнейшем планируется проведение бесплатных тренировок на курорте "Манжерок", а также спонсирование курортом спортивных сборов и соревнований как в Республике Алтай, так и за ее пределами.

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