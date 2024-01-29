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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Успейте попасть в "цифровое будущее": до окончания приема заявок на конкурс остается месяц

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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29 февраля завершается прием заявок на конкурс региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее". Проект организовал "Ростелеком" в партнерстве с Минцифры России, федеральным оператором спутниковой связи РТКОММ и Альянсом по защите детей в цифровой среде.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

На конкурс принимаются публикации, сюжеты и посты, рассказывающие о цифровых решениях в сфере ИТ, результатах применения digital-сервисов в различных отраслях экономики и жизни. Все конкурсные материалы должны быть опубликованы в СМИ и блогосфере не ранее 1 апреля 2023 года и не позднее 29 февраля 2024 года включительно.

В этом году конкурс состоит из пяти основных номинаций: "Печатная пресса"; "Телевидение и видеоконтент в СМИ"; "Радио и подкасты"; "Интернет-СМИ"; "Социальные медиа" и трех специальных: "Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы" — от Минцифры России; "Спутники для людей" — от РТКОММ; "Киберриски в детской среде" — от Альянса по защите детей в цифровой среде. Каждый участник в личном кабинете может загрузить до 12 работ: три в основные номинации и по три в каждую из спецноминаций.

На данный момент на конкурс подано более 600 заявок (некоторые из них проходят модерацию на соответствие правилам проекта и будут допущены позже). Самые активные участники — представители массмедиа из Поволжского, Южного, Центрального и Уральского федеральных округов. Наибольшей популярностью пользуются номинации "Интернет-СМИ" и "Телевидение и видеоконтент в СМИ", а также спецноминация "Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы".

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" традиционно проходит на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2024 года.

Победители федерального этапа (участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях) осенью 2024 года посетят крупнейший в мире космодром Байконур и станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

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