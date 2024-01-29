Успейте попасть в "цифровое будущее": до окончания приема заявок на конкурс остается месяц

29 февраля завершается прием заявок на конкурс региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее". Проект организовал "Ростелеком" в партнерстве с Минцифры России, федеральным оператором спутниковой связи РТКОММ и Альянсом по защите детей в цифровой среде.
На конкурс принимаются публикации, сюжеты и посты, рассказывающие о цифровых решениях в сфере ИТ, результатах применения digital-сервисов в различных отраслях экономики и жизни. Все конкурсные материалы должны быть опубликованы в СМИ и блогосфере не ранее 1 апреля 2023 года и не позднее 29 февраля 2024 года включительно.
В этом году конкурс состоит из пяти основных номинаций: "Печатная пресса"; "Телевидение и видеоконтент в СМИ"; "Радио и подкасты"; "Интернет-СМИ"; "Социальные медиа" и трех специальных: "Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы" — от Минцифры России; "Спутники для людей" — от РТКОММ; "Киберриски в детской среде" — от Альянса по защите детей в цифровой среде. Каждый участник в личном кабинете может загрузить до 12 работ: три в основные номинации и по три в каждую из спецноминаций.
На данный момент на конкурс подано более 600 заявок (некоторые из них проходят модерацию на соответствие правилам проекта и будут допущены позже). Самые активные участники — представители массмедиа из Поволжского, Южного, Центрального и Уральского федеральных округов. Наибольшей популярностью пользуются номинации "Интернет-СМИ" и "Телевидение и видеоконтент в СМИ", а также спецноминация "Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы".
Конкурс "Вместе в цифровое будущее" традиционно проходит на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2024 года.
Победители федерального этапа (участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях) осенью 2024 года посетят крупнейший в мире космодром Байконур и станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.
Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)