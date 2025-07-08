В Самаре автомобилистка на Skoda сбила подростков на электросамокате

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В понедельник, 7 июля, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали двое подростков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области