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"Тольяттиазот" стал участником лыжного фестиваля "Сокольи горы"

ТОЛЬЯТТИ. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ТОАЗа приняли участие в Самарском лыжном фестивале "Сокольи горы", который включен в календарь Всероссийской серии лыжных марафонов "Russialoppet" Федерации лыжных гонок России. С 2015 года он проводится при поддержке департамента физической культуры и спорта администрации Самары и центра VOLGAMAN. Партнер события — лыжное сообщество Уралхим Ski Factory.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Мероприятие проводилось в областной столице в десятый раз. Участниками забега стали более 700 человек из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Соревнования прошли на дистанциях 6 км, 12 км и 50 км.

В составе команды Уралхим Ski Factory выступили три сотрудника "Тольяттиазота" и шесть — из филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим". В личном первенстве в забеге на 12 км победу в абсолютном зачете одержал пожарный ТОАЗа Александр Александров. В своих возрастных категориях призовые места также заняли коллеги из Перми: аппаратчик синтеза аммиака Евгений Овчинников, механик установки углекислоты Анатолий Печенкин и специалист отдела охраны труда Дарья Паршакова.

"Тольяттиазот" ведет планомерную политику по развитию корпоративного спорта и пропаганде здорового образа жизни среди сотрудников. Высокий уровень подготовки в спорте для многих отождествляется с производственными успехами. Компания создает для сотрудников необходимые условия для тренировок и участия в городских и региональных соревнованиях, тем самым формируя командный дух, сплоченность в коллективе и сохраняя физическое здоровье", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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