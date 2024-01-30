"Тольяттиазот" стал участником лыжного фестиваля "Сокольи горы"

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в Самарском лыжном фестивале "Сокольи горы", который включен в календарь Всероссийской серии лыжных марафонов "Russialoppet" Федерации лыжных гонок России. С 2015 года он проводится при поддержке департамента физической культуры и спорта администрации Самары и центра VOLGAMAN. Партнер события — лыжное сообщество Уралхим Ski Factory.
Мероприятие проводилось в областной столице в десятый раз. Участниками забега стали более 700 человек из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Соревнования прошли на дистанциях 6 км, 12 км и 50 км.
В составе команды Уралхим Ski Factory выступили три сотрудника "Тольяттиазота" и шесть — из филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим". В личном первенстве в забеге на 12 км победу в абсолютном зачете одержал пожарный ТОАЗа Александр Александров. В своих возрастных категориях призовые места также заняли коллеги из Перми: аппаратчик синтеза аммиака Евгений Овчинников, механик установки углекислоты Анатолий Печенкин и специалист отдела охраны труда Дарья Паршакова.
"Тольяттиазот" ведет планомерную политику по развитию корпоративного спорта и пропаганде здорового образа жизни среди сотрудников. Высокий уровень подготовки в спорте для многих отождествляется с производственными успехами. Компания создает для сотрудников необходимые условия для тренировок и участия в городских и региональных соревнованиях, тем самым формируя командный дух, сплоченность в коллективе и сохраняя физическое здоровье", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.