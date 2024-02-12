Самарцы оказались самыми щедрыми в Приволжье

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность абонентов по распоряжению трафиком. Клиенты оператора могут пять раз в сутки делиться гигабайтами интернета внутри сети. Самыми щедрыми оказались жители Самарской области, в месяц они дарят 12 ГБ, что на 20% больше, чем в среднем по Приволжью. А вот самые экономные абоненты живут в Удмуртии, они дарят 8,2 ГБ в месяц.

Объем трафика, которым делятся абоненты Приволжья, составляет сейчас 9,8 ГБ, это на 1,8 ГБ больше в сравнении год к году. Самыми щедрыми оказались жители Самарской области и Чувашии. Самарцы в месяц дарят 12 ГБ, это максимальным объемом в Приволжье. В Чувашии живут самые активные абоненты, "шеринг" использует каждый восьмой и дарит в среднем по 9,5 ГБ. Самыми экономными стали пользователи в Удмуртии, в месяц они готовы перевести не более 8,2 ГБ.

Аналитики Tele2 отмечают, что в Самарской области самым щедрым населённым пунктом оказалась Сызрань, 33% местных абонентов активно делились интернет-трафиком в 2023 году. Также охотно раздают гигабайты жители Тольятти и Чапаевска. Среди абонентов в малых населенных пунктов наиболее активными оказались жители Жемковки Сызранского района.

Возможность делиться гигабайтами входит в число базовых тарифных опций Tele2, наряду с вечным сохранением остатков и обменом минут на подарки и скидки. Максимальный объем трафика, которым можно поделиться, составляет 30 ГБ. В сутки одному клиенту доступно пять операций. Перевести гигабайты можно любому клиенту Tele2, независимо от того, в каком регионе зарегистрирована SIM-карта.