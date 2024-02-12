Самарцы оказались самыми щедрыми в Приволжье

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность абонентов по распоряжению трафиком. Клиенты оператора могут пять раз в сутки делиться гигабайтами интернета внутри сети. Самыми щедрыми оказались жители Самарской области, в месяц они дарят 12 ГБ, что на 20% больше, чем в среднем по Приволжью. А вот самые экономные абоненты живут в Удмуртии, они дарят 8,2 ГБ в месяц.
Объем трафика, которым делятся абоненты Приволжья, составляет сейчас 9,8 ГБ, это на 1,8 ГБ больше в сравнении год к году. Самыми щедрыми оказались жители Самарской области и Чувашии. Самарцы в месяц дарят 12 ГБ, это максимальным объемом в Приволжье. В Чувашии живут самые активные абоненты, "шеринг" использует каждый восьмой и дарит в среднем по 9,5 ГБ. Самыми экономными стали пользователи в Удмуртии, в месяц они готовы перевести не более 8,2 ГБ.
Аналитики Tele2 отмечают, что в Самарской области самым щедрым населённым пунктом оказалась Сызрань, 33% местных абонентов активно делились интернет-трафиком в 2023 году. Также охотно раздают гигабайты жители Тольятти и Чапаевска. Среди абонентов в малых населенных пунктов наиболее активными оказались жители Жемковки Сызранского района.
Возможность делиться гигабайтами входит в число базовых тарифных опций Tele2, наряду с вечным сохранением остатков и обменом минут на подарки и скидки. Максимальный объем трафика, которым можно поделиться, составляет 30 ГБ. В сутки одному клиенту доступно пять операций. Перевести гигабайты можно любому клиенту Tele2, независимо от того, в каком регионе зарегистрирована SIM-карта.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)