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Массовый спорт Спорт

"Движение — это жизнь": сызранские нефтяники вышли на "Лыжню России"

СЫЗРАНЬ. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прошедшие выходные в Самарской области состоялась всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России"-2024. Почти 10 тысяч любителей зимнего спорта вышли на старт в 22 городах и районах губернии.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

В Сызрани гонка состоялась 11 февраля и объединила около 600 горожан. По традиции, в ней приняла участие сборная местного нефтеперерабатывающего завода (дочернее общество НК "Роснефть"). В составе организованной команды — представители разных возрастов и профессий, многие пришли целыми семьями. Те, кто не вышел на лыжню, составил группу поддержки, эмоционально приветствуя участников акции.

На предприятии активно поддерживаются приверженность сотрудников здоровому образу жизни как один из приоритетов социальной политики. Работа в отрасли требует отличной физической подготовки и командного духа, которые отлично формирует спорт.

В забеге на 5 км среди профессионалов в числе лучших оказался инженер по наладке и испытаниям электроцеха Александр Волченков. "Лыжами занимаюсь со школы, имею 1 взрослый разряд. Участие в "Лыжне России" лично для меня — отличная тренировка перед предстоящими Зимними играми "Роснефти", которые пройдут в Красноярске", — поделился он.

Лыжи и другие зимние виды спорта пользуются у работников завода большой популярностью. На предприятии для этого созданы все условия. При заводском ФОК "Надежда" оборудована лыжная база, где снаряжение (лыжи, ботинки и палки) для катания сотрудникам и членам их семей выдается бесплатно. В течение сезона услугами лыжной базы пользуются более 500 человек.

Лыжи — традиционно самый массовый зимний вид спорта среди нефтепереработчиков. После открытия в Сызрани "Роснефть Арены" большую популярность приобрел и хоккей. На СНПЗ созданы сразу три команды, участвующие в турнирах разного уровня. Ледовая арена в течение года принимает свыше 2 тысяч заводчан с семьями — в рамках корпоративной программы "Энергия жизни" здесь организуются массовые катания на коньках.

В число любимых зимних видов спорта нефтяников в последние годы добавился сноубординг. Первенство завода по нему состоится в ближайшие выходные. Те, кто продемонстрируют лучший результат, отправятся на корпоративные соревнования на берега Байкала.

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