В Самарской области состоялась всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России — 2024". Центральный старт "Лыжни России" прошел в Самаре на трассах спортивной школы "Чайка".
Напомним, лыжероллерная трасса построена по федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который принят по решению президента страны Владимира Путина, и предназначена для круглогодичного проведения официальных соревнований, тренировочных занятий спортивных школ, а также массовых катаний на лыжах в зимний период.
Центральный старт "Лыжни России" на "Чайке" посетили 4500 человек. Также в этот день прошли лыжные старты в 22 муниципалитетах Самарской области. Свыше 1300 человек вышли на старт в Тольятти. Всего в Самарской области в "Лыжне России" приняли участие около 10 000 любителей лыжного спорта.
Развитию спорта и популяризации здорового образа жизни в Самарской области уделяется особое внимание. Благодаря национальным проектам и личному вниманию главы региона Дмитрия Азарова в регионе создаются комфортные условия для занятий. Более 50% жителей области регулярно занимаются физкультурой и спортом.
Первыми на дистанцию вышли юниоры — лыжники в возрасте от 10 до 17 лет, которые пробежали 5 км. Следом на дистанцию в 10 км — взрослые спортсмены — от 18 лет и старше.
Затем настал черед забега на 2 км. Этот забег был самым массовым и демократичным: на старт вышли и самые юные любители спорта 7-летнего возраста, и ветераны, старшему из которых 84 года. Приняли участие в гонке и лица с ограниченными возможностями здоровья — воспитанники интернатов из Самары и села Приволжье. На финише каждого участника ждал подарок — сувенирная продукция министерства спорта Самарской области.
Участники гонки и болельщики также проверили себя в снежном регби, хоккее с мячом, аэрохоккее и кикере, посетили информационные площадки ДОСААФ и комплекса ГТО, фотографировались с талисманами фестивалей ГТО, Белым Мишкой и Чебурашкой.
Многие вышли на старт лыжных гонок целыми семьями. В течение дня проходил розыгрыш семейных абонементов в фитнес-клубы и бассейны. В Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным, особое внимание уделяется сохранению традиционных семейных ценностей, в том числе привлечению к участию в массовых спортивных событиях: "Лыжня России", "Кросс нации", "День физкультурника", любительских забегах и марафонах, лыжных стартах.
Ежегодно проводятся региональные соревнования: фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд, турнир "Шахматная семья", соревнования спортивных семей в рамках регионального этапа всероссийских сельских спортивных игр.
"Самарская область наряду со всей страной 10 февраля провела традиционную массовую гонку "Лыжня России". Центральный старт прошел на "Чайке" — объекте, который мы обновили по федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", реализуемого по решению президента Владимира Владимировича Путина. Новую трассу уже высоко оценили лыжники, в том числе гости нашего региона. Потому, конечно, и главный зимний массовый старт — "Лыжня России" — проходит здесь. Как и по всей стране, у нас в программе определены несколько дистанций — 5 и 10 километров, а также массовая гонка для всех желающих. Еще одной важной частью гонки стало то, что в объявленный президентом год семьи был проведен конкурс для всех, кто стартует на "Лыжне России" всей семьей. Состоялся розыгрыш абонементов в фитнес-центры и бассейны Самарской области. Надеюсь, это станет для семейных команд хорошим стимулом для продолжения спортивного образа жизни", — отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
"В Самарской области созданы условия для развития лыжных гонок как вида спорта. С каждым годом все больше граждан встают на лыжи. В этом виде спорта работают все группы мышц, он доступен с трех лет до глубокого пенсионного возраста. На старт массового забега "Лыжни России" выходят тысячи участников. В этом году "Лыжню России" многие муниципалитеты проводят самостоятельно. Гонки состоялись не только в крупных городах, к их проведению подключились почти все северные районы губернии: Похвистнево, Камышла и другие. В течение зимнего сезона в Самарской области проведены все соревнования, запланированные календарем: Гонка памяти, чемпионат и первенство Самарской области на различных дистанциях. В настоящее время наши взрослые спортсмены находятся на Всероссийской спартакиаде сильнейших в Тюмени, готовятся к выступлению на всероссийских соревнованиях юноши и девушки", — рассказал председатель федерации лыжных гонок Самарской области Леонид Шихарев.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.