В Самарской области состоялась всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России — 2024". Центральный старт "Лыжни России" прошел в Самаре на трассах спортивной школы "Чайка".

Напомним, лыжероллерная трасса построена по федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который принят по решению президента страны Владимира Путина, и предназначена для круглогодичного проведения официальных соревнований, тренировочных занятий спортивных школ, а также массовых катаний на лыжах в зимний период.

Центральный старт "Лыжни России" на "Чайке" посетили 4500 человек. Также в этот день прошли лыжные старты в 22 муниципалитетах Самарской области. Свыше 1300 человек вышли на старт в Тольятти. Всего в Самарской области в "Лыжне России" приняли участие около 10 000 любителей лыжного спорта.

Развитию спорта и популяризации здорового образа жизни в Самарской области уделяется особое внимание. Благодаря национальным проектам и личному вниманию главы региона Дмитрия Азарова в регионе создаются комфортные условия для занятий. Более 50% жителей области регулярно занимаются физкультурой и спортом.

Первыми на дистанцию вышли юниоры — лыжники в возрасте от 10 до 17 лет, которые пробежали 5 км. Следом на дистанцию в 10 км — взрослые спортсмены — от 18 лет и старше.

Затем настал черед забега на 2 км. Этот забег был самым массовым и демократичным: на старт вышли и самые юные любители спорта 7-летнего возраста, и ветераны, старшему из которых 84 года. Приняли участие в гонке и лица с ограниченными возможностями здоровья — воспитанники интернатов из Самары и села Приволжье. На финише каждого участника ждал подарок — сувенирная продукция министерства спорта Самарской области.

Участники гонки и болельщики также проверили себя в снежном регби, хоккее с мячом, аэрохоккее и кикере, посетили информационные площадки ДОСААФ и комплекса ГТО, фотографировались с талисманами фестивалей ГТО, Белым Мишкой и Чебурашкой.

Многие вышли на старт лыжных гонок целыми семьями. В течение дня проходил розыгрыш семейных абонементов в фитнес-клубы и бассейны. В Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным, особое внимание уделяется сохранению традиционных семейных ценностей, в том числе привлечению к участию в массовых спортивных событиях: "Лыжня России", "Кросс нации", "День физкультурника", любительских забегах и марафонах, лыжных стартах.

Ежегодно проводятся региональные соревнования: фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд, турнир "Шахматная семья", соревнования спортивных семей в рамках регионального этапа всероссийских сельских спортивных игр.

"Самарская область наряду со всей страной 10 февраля провела традиционную массовую гонку "Лыжня России". Центральный старт прошел на "Чайке" — объекте, который мы обновили по федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", реализуемого по решению президента Владимира Владимировича Путина. Новую трассу уже высоко оценили лыжники, в том числе гости нашего региона. Потому, конечно, и главный зимний массовый старт — "Лыжня России" — проходит здесь. Как и по всей стране, у нас в программе определены несколько дистанций — 5 и 10 километров, а также массовая гонка для всех желающих. Еще одной важной частью гонки стало то, что в объявленный президентом год семьи был проведен конкурс для всех, кто стартует на "Лыжне России" всей семьей. Состоялся розыгрыш абонементов в фитнес-центры и бассейны Самарской области. Надеюсь, это станет для семейных команд хорошим стимулом для продолжения спортивного образа жизни", — отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

"В Самарской области созданы условия для развития лыжных гонок как вида спорта. С каждым годом все больше граждан встают на лыжи. В этом виде спорта работают все группы мышц, он доступен с трех лет до глубокого пенсионного возраста. На старт массового забега "Лыжни России" выходят тысячи участников. В этом году "Лыжню России" многие муниципалитеты проводят самостоятельно. Гонки состоялись не только в крупных городах, к их проведению подключились почти все северные районы губернии: Похвистнево, Камышла и другие. В течение зимнего сезона в Самарской области проведены все соревнования, запланированные календарем: Гонка памяти, чемпионат и первенство Самарской области на различных дистанциях. В настоящее время наши взрослые спортсмены находятся на Всероссийской спартакиаде сильнейших в Тюмени, готовятся к выступлению на всероссийских соревнованиях юноши и девушки", — рассказал председатель федерации лыжных гонок Самарской области Леонид Шихарев.