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Суды Происшествия

Суд над высокопоставленным железнодорожником могут начать заново из-за отставки судьи

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Квалификационная коллегия судей Самарской области 16 февраля должна рассмотреть заявление судьи Железнодорожного суда Самары Кристины Дюк о прекращении ее полномочий судьи. Информация содержится в опубликованной предварительной повестке заседания.

Кристина Дюк с августа 2023 г. рассматривала громкое дело задержанного сотрудниками ФСБ экс-управляющего строительно-монтажным трестом №9 - филиала АО "РЖДстрой" Сергея Быкова.

Напомним, в Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту хищения около 68 млн руб. во время работ на объекте "Наружные сети сбора сточных вод с производственной территории ТЧР Сызрань" общей стоимостью 611 млн рублей. Договор включал разработку нефтезагрязненного грунта 3 и 4 классов опасности. Предполагалось, что некоторые работы структуры "РЖД" выполняли только "по документам". Быкову предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. А 21 апреля 2023 г. следователь просил отправить Быкова на два месяца под арест, поскольку в интересах подозреваемого со стороны МВД угрожают свидетелям, а доказательства уничтожают.

"У обвиняемого имеются прямые контакты с сотрудниками СУВДТ. Были звонки. Из стенограммы следует, что общаются они в достаточно близкой манере. Общение Быкова с Зориным, например.  Зорин говорит: "Мне позвонили, Серег, твои кучи лежат", - рассказал представитель Следственного комитета в суде.

Сам Быков отрицал угрозы свидетелям и уничтожение улик. Уголовное дело в суд направили с обвинением по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Процесс начали еще в августе 2023 года.

В феврале 2024 г. в суде выступил свидетель - инженер ПСК "СМС" Александр В. Он рассказал, что его организация договаривалась на утилизацию отходов 3-4 классов опасности. Со слов инженера, вывозить отходы стали на полигон в Ульяновскую область. Но в какой-то момент представители ПСК "СМС" решили проверить, правильно ли утилизируются отходы. Закрались сомнения, поскольку отходы складывали в низине, а спецоборудование, которое должно было очищать грунт, стояло выше и выглядело новым. Кроме того, подозрения касались и объемов вывозимого грунта. Тогда представители фирмы сами попросили разъяснений у надзорных инстанций.

"Мы поняли, что грунт не чистят", - говорит инженер. По его словам, выяснилось, что полигон как бы состоит в аренде, но нет необходимой лицензии.

"В договоре прописано размещение отходов, но размещать мы там не могли, поскольку его исключили из реестра", - сообщает инженер.

Быкову грозит лишение свободы. Но теперь судебное разбирательство может затянуться. Как отметил в беседе с журналистом Волга Ньюс известный московский адвокат Александр Чекулаев, федеральный закон устанавливает, что дело, рассмотрение которого начато одним судьей или составом суда, должно быть рассмотрено тем же судьей или тем же составом суда. Но регламент разъясняет, что случается, если судья уже не может вести процесс.

"В случае же замены судьи или нескольких судей в процессе рассмотрения дела, судебное разбирательство производится с самого начала", - отметил Александр Чекулаев.

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