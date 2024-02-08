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Суды Происшествия

В суде по делу задержанного ФСБ высокопоставленного железнодорожника "всплыл" опасный полигон

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 8 февраля, суд Железнодорожного района Самары допросил важного свидетеля по уголовному делу теперь уже бывшего управляющего строительно-монтажным трестом № 9 — филиала АО "РЖДстрой" Сергея Быкова.

Ранее сообщалось, что в Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту хищения около 68 млн руб. во время работ на объекте "Наружные сети сбора сточных вод с производственной территории ТЧР Сызрань" общей стоимостью 611 млн рублей. Договор включал разработку нефтезагрязненного грунта 3 и 4 классов опасности. Предполагалось, что некоторые работы структуры "РЖД" выполняли только "по документам". Быкову предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. А 21 апреля 2023 г. следователь просил отправить Быкова на два месяца под арест, поскольку в интересах подозреваемого со стороны МВД угрожают свидетелям, а доказательства уничтожают.

"У обвиняемого имеются прямые контакты с сотрудниками СУВДТ. Были звонки. Из стенограммы следует, что общаются они в достаточно близкой манере. Общение Быкова с Зориным, например, — Зорин говорит: "Мне позвонили, Серег, твои кучи лежат", — рассказал представитель Следственного комитета в суде.

Сам Быков отрицал угрозы свидетелям и уничтожение улик. Уголовное дело в суд направили с обвинением по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Процесс начали еще в августе 2023 года.

8 февраля 2024 г. в суде выступил свидетель — инженер ПСК "СМС" Александр В. Он рассказал, что его организация договаривалась на утилизацию отходов 3-4 классов опасности. Со слов инженера, вывозить отходы стали на полигон в Ульяновской области. Но в какой-то момент представители ПСК "СМС" решили проверить, правильно ли утилизируют отходы. Закрались сомнения, поскольку отходы складывали в низине, а спецоборудование, которое должно было очищать грунт стояло выше и выглядело новым. Кроме того, подозрения касались и объемов вывозимого грунта. Тогда представители фирмы сами попросили разъяснений у надзорных инстанций.

"Мы поняли, что грунт не чистят", — говорит инженер. По его словам, выяснилось, что полигон как бы в аренде, но нет необходимой лицензии.

"В договоре прописано размещение отходов, но размещать мы там не могли, поскольку его исключили из реестра", — сообщает инженер.

После разбирательства и появилось уголовное дело. Сейчас судебный процесс продолжается. В случае обвинительного приговора Быкову грозит лишение свободы.

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