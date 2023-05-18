Из-под ареста отпустили высокопоставленного чиновника РЖД, обвиняемого в хищении миллионов

В четверг, 18 мая, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу управляющего строительно-монтажным трестом №9 - филиала АО "РЖДстрой" Сергея Быкова. Ранее его задержала ФСБ, а свидетели по делу говорили, что им угрожают.

Напомним, в Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту хищения около 68 млн руб. во время работ на объекте "Наружные сети сбора сточных вод с производственной территории ТЧР Сызрань" общей стоимостью 611 млн рублей. Договор включал разработку нефтезагрязненного грунта 3 и 4 классов опасности. Предполагается, что некоторые работы структуры "РЖД" выполняли только "по документам". Быкову предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. А 21 апреля следователь просил отправить Быкова на два месяца под арест, поскольку в интересах подозреваемого со стороны МВД угрожают свидетелям, а доказательства уничтожают.

"У обвиняемого имеются прямые контакты с сотрудниками СУВДТ. Были звонки. Из стенограммы следует, что общаются они в достаточно близкой манере. Общение Быкова с Зориным, например, - Зорин говорит: "Мне позвонили, Серег, твои кучи лежат", - рассказал представитель Следственного комитета в суде.

Сам Быков отрицал угрозы свидетелям и говорил, что ему нельзя под арест в том числе из-за ожирения. В итоге Быкова все же арестовали на два месяца - пока идет следствие. Но он и два его адвоката обжаловали это решение. Как утверждали на рассмотрении апелляции защитники, у РЖД есть перечень дочерних и зависимых организаций, согласно которому Быков не может являться субъектом преступления по ст. 285 УК РФ о превышении должностных полномочий. По мнению адвокатов, Быков может быть только обвиняемым по ст. 201 о злоупотреблении полномочиями, а по этой статье его нельзя отправить под стражу на время следствия.

Кроме того, защитники утверждают, что если свидетелям Соловьеву и Карандееву кто-то и угрожал, то якобы это был не сам Быков. Что же именно повлияло на суд - так и осталось неразгаданным. Но апелляционная инстанция изменила меру пресечения Быкову на домашний арест.

В то же время силовики говорят, что уже добыты основания для переквалификации статьи обвинения на более тяжкую - 159 УК РФ ("Мошенничество"). Быкову грозит реальный срок колонии.