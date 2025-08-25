Самарский программист рассказал о тренажере с VR-технологиями

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ИТ-технологии меняют медицину, позволяя реализовывать проекты, которые раньше казались невыполнимыми. Об одном из таких проектов рассказал программист отдела разработки ПО, управления разработкой ПО Института инновационного развития СамГМУ Андрей Храмов.