Лыжники Новокуйбышевского НПЗ взяли призовые места на "Лыжне Роснефти" в Тюмени

Спортсмены-лыжники Новокуйбышевского НПЗ показали отличные результаты на корпоративных соревнованиях "Лыжня Роснефти" в Тюмени. Команда завода заняла сразу три призовых места — "золото", "серебро" и "бронзу". Всего на старт в День зимних видов спорта вышли более 400 поклонников физической культуры из 20 предприятий компании.

Спортсмены-лыжники Новокуйбышевского НПЗ показали отличные результаты на корпоративных соревнованиях "Лыжня Роснефти" в Тюмени. Команда завода заняла сразу три призовых места — "золото", "серебро" и "бронзу". Всего на старт в День зимних видов спорта вышли более 400 поклонников физической культуры из 20 предприятий компании.

Спорт для заводчан — не только дело чести, но и привычный образ жизни. И заслуженные ветераны, и молодые сотрудники НК НПЗ активно участвуют в спортивных мероприятиях как зимой, так и летом.

Есть среди них и громкие имена. Так, один из серебряных призеров — слесарь ЦРМ Юрий Депутатов — мастер спорта СССР по гребле, победитель всероссийских соревнований, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира и Европы на 20-местных каноэ "Дракон".

Зимой Юрий меняет байдарку на лыжи. В Тюмени он стал вторым на дистанции 10 км в категории 55–59 лет. Чуть ранее, на всероссийском забеге "Лыжня России" он пришел третьим в своей возрастной категории.

"Спорт и здоровый образ жизни объединяют коллег из разных предприятий, — отметил Юрий Депутатов. — Это наглядно показал спортивный праздник в Тюмени. Приятно было ощутить себя в спортивном единстве и посоревноваться, показать себя на новой трассе. В моей категории соревновались 23 спортсмена, я считаю, что, придя вторым, я выступил достойно. Как и в целом вся наша команда!"

"Золото" в заводскую копилку принесла Виктория Сопильняк, машинист цеха энергопроизводства. Перворазрядница по лыжным гонкам одолела дистанцию в 5 км менее чем за 18 минут. Машинист ЦЭП Светлана Рыбичева и оператор товарный цеха № 10 Ирина Юдина заняли второе и третье места на пьедестале.

Виктория также стала лидером на "Лыжне России". Опытная спортсменка теперь готовится к легкоатлетическим стартам, которые также регулярно устраивают на предприятии.

"Спасибо предприятию, что даёт возможность показать себя не только с профессиональной стороны, но и добиваться результатов в любительском спорте, — отметила Виктория. — Особенно приятно, что наши корпоративные спортивные праздники объединяют семьи. В них принимают участие не только сотрудники, на старты выходят их дети, родители и друзья".

Все спортсмены тренируются в заводской лыжной секции.

При поддержке профкома НК НПЗ здесь растят и молодую смену для заводской команды.

В пятерку лучших в забеге на 10 км вошел товарный оператор цеха № 10 Александр Козлов. Любовь к спорту у него возникла не сразу, однако, когда весь коллектив настроен на активный образ жизни, трудно остаться равнодушным. Три года занятий не прошли даром — и недавно на "Лыжне России" он чуть не взял "бронзу". Кроме того, летом Александр бегает кроссы и участвует в гонках на велобайках.

Заводская команда уже готовится вылетать в Красноярск, где 22 февраля пройдут лыжные гонки Зимних спортивных игр "Роснефти".

Летние и Зимние спортивные игры — наиболее масштабные корпоративные соревнования компании, их нередко называют "малыми Олимпийскими играми": охват состязания по разным видам спорта — 20 тысяч работников компании.

Политика развития ЗОЖ и поддержка массового спорта — одно из ключевых направлений социальной работы ПАО "НК "Роснефть" и ее дочерних обществ. Так, на НК НПЗ в общей сложности различными видами спорта занимаются 2,5 тыс. заводчан вместе с членами своих семей.

Лыжная база предприятия в лагере им. Гагарина и ледовая "Роснефть-Арена" ежегодно принимают больше тысячи заводчан, ветеранов завода и их близких.

Коллектив НК НПЗ активно принимает участие в заводской спартакиаде, которая проводится между подразделениями. В ней ежегодно принимает участие порядка тысячи сотрудников. Спартакиада объединяет 15 видов спорта. Недавно список пополнился такими дисциплинами, как лазертаг, зимняя рыбалка и турнир спортивных семей.

Заводчане — активные участники фестивалей по сдаче норм ГТО. Нормативы сдают как на площадках предприятия, так и в рамках региональных фестивалей. В течение года знаки отличия движения ГТО получили более 100 сотрудников предприятия и их дети.

Работу НК НПЗ в сфере оздоровления коллектива и пропаганды здорового образа жизни высоко оценивают на разных уровнях. Так, в прошлом году завод получил Гран-при Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".