Лыжники Новокуйбышевского НПЗ взяли призовые места на "Лыжне Роснефти" в Тюмени

Спортсмены-лыжники Новокуйбышевского НПЗ показали отличные результаты на корпоративных соревнованиях "Лыжня Роснефти" в Тюмени. Команда завода заняла сразу три призовых места — "золото", "серебро" и "бронзу". Всего на старт в День зимних видов спорта вышли более 400 поклонников физической культуры из 20 предприятий компании.
Спортсмены-лыжники Новокуйбышевского НПЗ показали отличные результаты на корпоративных соревнованиях "Лыжня Роснефти" в Тюмени. Команда завода заняла сразу три призовых места — "золото", "серебро" и "бронзу". Всего на старт в День зимних видов спорта вышли более 400 поклонников физической культуры из 20 предприятий компании.
Спорт для заводчан — не только дело чести, но и привычный образ жизни. И заслуженные ветераны, и молодые сотрудники НК НПЗ активно участвуют в спортивных мероприятиях как зимой, так и летом.
Есть среди них и громкие имена. Так, один из серебряных призеров — слесарь ЦРМ Юрий Депутатов — мастер спорта СССР по гребле, победитель всероссийских соревнований, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира и Европы на 20-местных каноэ "Дракон".
Зимой Юрий меняет байдарку на лыжи. В Тюмени он стал вторым на дистанции 10 км в категории 55–59 лет. Чуть ранее, на всероссийском забеге "Лыжня России" он пришел третьим в своей возрастной категории.
"Спорт и здоровый образ жизни объединяют коллег из разных предприятий, — отметил Юрий Депутатов. — Это наглядно показал спортивный праздник в Тюмени. Приятно было ощутить себя в спортивном единстве и посоревноваться, показать себя на новой трассе. В моей категории соревновались 23 спортсмена, я считаю, что, придя вторым, я выступил достойно. Как и в целом вся наша команда!"
"Золото" в заводскую копилку принесла Виктория Сопильняк, машинист цеха энергопроизводства. Перворазрядница по лыжным гонкам одолела дистанцию в 5 км менее чем за 18 минут. Машинист ЦЭП Светлана Рыбичева и оператор товарный цеха № 10 Ирина Юдина заняли второе и третье места на пьедестале.
Виктория также стала лидером на "Лыжне России". Опытная спортсменка теперь готовится к легкоатлетическим стартам, которые также регулярно устраивают на предприятии.
"Спасибо предприятию, что даёт возможность показать себя не только с профессиональной стороны, но и добиваться результатов в любительском спорте, — отметила Виктория. — Особенно приятно, что наши корпоративные спортивные праздники объединяют семьи. В них принимают участие не только сотрудники, на старты выходят их дети, родители и друзья".
Все спортсмены тренируются в заводской лыжной секции.
При поддержке профкома НК НПЗ здесь растят и молодую смену для заводской команды.
В пятерку лучших в забеге на 10 км вошел товарный оператор цеха № 10 Александр Козлов. Любовь к спорту у него возникла не сразу, однако, когда весь коллектив настроен на активный образ жизни, трудно остаться равнодушным. Три года занятий не прошли даром — и недавно на "Лыжне России" он чуть не взял "бронзу". Кроме того, летом Александр бегает кроссы и участвует в гонках на велобайках.
Заводская команда уже готовится вылетать в Красноярск, где 22 февраля пройдут лыжные гонки Зимних спортивных игр "Роснефти".
Летние и Зимние спортивные игры — наиболее масштабные корпоративные соревнования компании, их нередко называют "малыми Олимпийскими играми": охват состязания по разным видам спорта — 20 тысяч работников компании.
Политика развития ЗОЖ и поддержка массового спорта — одно из ключевых направлений социальной работы ПАО "НК "Роснефть" и ее дочерних обществ. Так, на НК НПЗ в общей сложности различными видами спорта занимаются 2,5 тыс. заводчан вместе с членами своих семей.
Лыжная база предприятия в лагере им. Гагарина и ледовая "Роснефть-Арена" ежегодно принимают больше тысячи заводчан, ветеранов завода и их близких.
Коллектив НК НПЗ активно принимает участие в заводской спартакиаде, которая проводится между подразделениями. В ней ежегодно принимает участие порядка тысячи сотрудников. Спартакиада объединяет 15 видов спорта. Недавно список пополнился такими дисциплинами, как лазертаг, зимняя рыбалка и турнир спортивных семей.
Заводчане — активные участники фестивалей по сдаче норм ГТО. Нормативы сдают как на площадках предприятия, так и в рамках региональных фестивалей. В течение года знаки отличия движения ГТО получили более 100 сотрудников предприятия и их дети.
Работу НК НПЗ в сфере оздоровления коллектива и пропаганды здорового образа жизни высоко оценивают на разных уровнях. Так, в прошлом году завод получил Гран-при Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.