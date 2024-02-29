Никита Михалков представил самарцам свой спектакль "12"

В среду, 28 февраля, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялся показ спектакля Никиты Михалкова по мотивам фильма "12". Вместе с земляками зрителем постановки стал губернатор Дмитрий Азаров, который после спектакля поблагодарил легендарного артиста и всю творческую группу. Автором пьесы, режиссером-постановщиком и исполнителем одной из ролей выступил Никита Михалков. Спектакль стал настоящим подарком для самарских ценителей искусства и многочисленных поклонников творчества народного артиста России. Постановка прошла в Самаре с аншлагом.

После спектакля Никита Михалков поблагодарил Самарскую область, руководство региона и лично губернатора Дмитрия Азарова за гостеприимство и помощь в организации постановки, а самарских зрителей — за теплый прием.

"Когда так тихо и понимаешь, что зал полон — очень сильное впечатление. Огромное вам спасибо за это. За вашу тишину и внимание к сцене. Спасибо вам огромное!" — сказал Никита Михалков.

Легендарный артист также показал осведомленность тем, какие события происходят в нашем регионе. В частности, поздравил жителей с завершением надвижки на мосту через Волгу в районе Климовки.

"Какие бы проблемы не стояли перед нами ни на сцене, ни в жизни, ни в стране — мы должны быть уверены. Мы знаем, что Победа будет за нами!" — резюмировал Никита Михалков.

Губернатор Дмитрий Азаров, который вместе с земляками был зрителем постановки, поблагодарил всю творческую труппу и лично Никиту Михалкова.

"Спасибо, что ваше искусство — это всегда диалог, разговор со зрителем. Спасибо за то, что этот разговор дает нам возможность задуматься, побыть наедине с самим собой, примерить на себя ту или иную жизненную ситуацию", — сказал глава региона.

Губернатор обратился к Никите Михалкову: "Вам спасибо за то, что Вы сдержали слово, данное Самаре осенью прошлого года, и Вы сегодня здесь. Спасибо, приезжайте еще!"

Напомним, в сентябре прошлого года в Самаре состоялся творческий вечер Никиты Михалкова. Тогда он рассказал, что на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым достигнута договоренность по организации показа на самарской земле спектакля "12".