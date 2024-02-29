Никита Михалков представил самарцам свой спектакль "12"

В среду, 28 февраля, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялся показ спектакля Никиты Михалкова по мотивам фильма "12". Вместе с земляками зрителем постановки стал губернатор Дмитрий Азаров, который после спектакля поблагодарил легендарного артиста и всю творческую группу. Автором пьесы, режиссером-постановщиком и исполнителем одной из ролей выступил Никита Михалков. Спектакль стал настоящим подарком для самарских ценителей искусства и многочисленных поклонников творчества народного артиста России. Постановка прошла в Самаре с аншлагом.
После спектакля Никита Михалков поблагодарил Самарскую область, руководство региона и лично губернатора Дмитрия Азарова за гостеприимство и помощь в организации постановки, а самарских зрителей — за теплый прием.
"Когда так тихо и понимаешь, что зал полон — очень сильное впечатление. Огромное вам спасибо за это. За вашу тишину и внимание к сцене. Спасибо вам огромное!" — сказал Никита Михалков.
Легендарный артист также показал осведомленность тем, какие события происходят в нашем регионе. В частности, поздравил жителей с завершением надвижки на мосту через Волгу в районе Климовки.
"Какие бы проблемы не стояли перед нами ни на сцене, ни в жизни, ни в стране — мы должны быть уверены. Мы знаем, что Победа будет за нами!" — резюмировал Никита Михалков.
Губернатор Дмитрий Азаров, который вместе с земляками был зрителем постановки, поблагодарил всю творческую труппу и лично Никиту Михалкова.
"Спасибо, что ваше искусство — это всегда диалог, разговор со зрителем. Спасибо за то, что этот разговор дает нам возможность задуматься, побыть наедине с самим собой, примерить на себя ту или иную жизненную ситуацию", — сказал глава региона.
Губернатор обратился к Никите Михалкову: "Вам спасибо за то, что Вы сдержали слово, данное Самаре осенью прошлого года, и Вы сегодня здесь. Спасибо, приезжайте еще!"
Напомним, в сентябре прошлого года в Самаре состоялся творческий вечер Никиты Михалкова. Тогда он рассказал, что на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым достигнута договоренность по организации показа на самарской земле спектакля "12".
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.