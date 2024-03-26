Новые рекорды: нефтяники Новокуйбышевска приняли участие в Корпоративных соревнованиях "Роснефть ГТО"

Команда спортсменов Новокуйбышевского НПЗ приняла участие в Корпоративных состязаниях "Роснефть ГТО", которые прошли в Москве. Работники вернулись с отличным настроением и новыми рекордами, продемонстрировав хорошую подготовку, ловкость, силу и выносливость, а самое главное — сдав нормативы на "золотой" знак ГТО.

Масштабные состязания среди сотрудников "Роснефти" по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) организуются второй год, привлекая всё больше сотрудников Компании. В этом году в них приняли участие около 800 спортсменов-любителей, представляющих 71 дочернее предприятие и центральный аппарат управления Компании.

Из Новокуйбышевска на состязания отправились 11 заводчан. На протяжении двух дней участники соревновались по сдаче нормативов ГТО в 10 дисциплинах: бег на различные дистанции, рывок гири, прыжки в длину, подтягивания, отжимания, пресс и стрельба.

Заводская команда прошла испытания и по функциональному многоборью. В первый день соревновались по 6 видам: гребля, подтягивания, челночный бег, отжимания, толчок гири и командные приседания, а на второй день — боролись за победу в смешанной эстафете на 8 000 метров и игре "Снайпер".

На этот раз ближе всех к победе оказались более опытные спортсмены: Гульнара Хабибуллина, Николай Котков и Евгений Гусев пришли вторыми в гонке ГТО в возрастной категории 40–49 лет. Молодежь преуспела в легкоатлетической эстафете, где второй результат показали Евгения Шараева, Максим Козлов и Александр Бородин (возрастная категория от 18 до 29 лет).

Отличную подготовку показала заводская команда и по отдельным видам комплекса ГТО. Так, Илья Морозов отжался 100 раз, Николай Котков сделал 116 рывков гири, 66 подъёмов туловища за минуту сделал Максим Козлов, 21 подтягивание на высокой перекладине сделали Евгений Гусев и Николай Котков.

По возвращении радость спортивных достижений с командой разделили коллеги — работники НК НПЗ. Как отметил Максим Козлов, технолог цеха № 24: "В коллективе — сила!".

Корпоративный Фестиваль "Роснефть ГТО" запомнился участникам больше всего своей дружной атмосферой, ведь где если не на подобном мероприятии можно встретить такое большое количество единомышленников не только по работе, но и по спорту. Сам факт того, что удалось выступить на таком масштабном мероприятии уже победа.

"Спорт дает не только крепкое здоровье, дисциплину и хорошее настроение, но и объединяет множество людей. Наше предприятие активно поддерживает тему здорового образа жизни. Постоянно проводятся соревнования по разным видам спорта, в которых может принять участие любой желающий.", — рассказывает спортсмен.

Гульнара Хабибуллина, специалист Управления по аналитике и раскрытию информации НК НПЗ согласна с коллегой. "Замечательно, что наше предприятие и компания "Роснефть" поддерживает в коллективе традиции спорта и здорового образа жизни среди сотрудников и членов семей", — говорит она.

В фестивале "Роснефть ГТО" в Москве Гульнара участвует второй год. В этом году программу, по ее словам, усложнили. Но погода была великолепна для ранней весны и благоволила участникам забега, так что настрой у всех участников был отличный!

В этом году спортсменка установила личный рекорд — поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин. — 52 раза. В этом году она нацелена активнее заняться бегом на дистанции 5–10 км. Мотивацией служат личные амбиции, быть быстрее, выше, сильнее!

Развитие спорта и здорового образа жизни на Новокуйбышевском НПЗ всегда стояло в числе приоритетных направлений, всё большие обороты каждый год набирает и движение ГТО. В 2022 году 150 работников и члены их семей в рамках заводского фестиваля приняли участие в сдаче норм ГТО, выполнив необходимые нормативы для знаков отличия. Помимо этого, команда предприятия является неоднократным победителем регионального фестиваля ГТО.

Предприятие имеет давние спортивные традиции, заложенные практически с основанием завода. Одной из них является заводская спартакиада между подразделениями НК НПЗ, в которой ежегодно принимают участие более 1000 работников. На протяжении всего года они выявляют сильнейших на различных площадках в 18 видах спорта. Для подготовки к соревнованиям и укрепления здоровья заводчан и членов их семей на предприятии работает 32 спортивные секции и оздоровительные группы, охватывающие игровые виды спорта, занятия в бассейне, ледовом дворце, тренажёрных залах и многое другое. В зимнее время работники с членами семей посещают лыжную базу на детском лагере имени Гагарина АО "НК НПЗ". В организации спортивной работы помогают инструктора коллектива физической культуры, действующего на базе профсоюзной организации предприятия.