Молодежный театр из Самарской области стал серебряным призером V сезона "Театрального Приволжья"

В среду, 27 марта, во Всемирный день театра, в прямом эфире состоялось подведение итогов и объявление победителей V окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье", реализуемого по инициативе полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Этот общественный проект является одним из самых масштабных в ПФО по охвату участников. Результаты регионального этапа V юбилейного сезона стали рекордными для Фестиваля — впервые в нем приняли участие около 20 тыс. молодых актеров из 1312 непрофессиональных театральных коллективов, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. В финале проекта участвовали 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа. Центральной онлайн-площадкой торжественной церемонии по традиции стала столица Удмуртской Республики — город Ижевск.

К прямой трансляции подключились студии во всех регионах Приволжского федерального округа, в которых за подведением итогов наблюдали участники Фестиваля — молодые актеры, режиссеры спектаклей-финалистов и эксперты из числа признанных театральных деятелей.

Выступления регионов начались с демонстрации "видеооткрытки" спектаклей-финалистов. Затем в ходе онлайн-трансляции представители региональных экспертных жюри огласили свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона. По сумме баллов определились победители в номинациях "Лучший молодежный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшее музыкальное оформление" и "Лучшее художественное оформление".

К участникам проекта от имени полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова обратился заместитель полномочного представителя Олег Машковцев: "Завершается пятый сезон нашего фестиваля. Это уже серьезный рубеж, на котором можно делать выводы о результатах его работы. Когда мы его запускали, в 2019 г. в Год театра, мы хотели придать новый импульс интереса к театру, поддержать непрофессиональные коллективы, вовлечь жителей нашего округа в театральное искусство. И каждый год, видя растущий интерес и признание Фестиваля, можно сказать, что большая работа, проведенная во всех регионах Приволжского федерального округа, дала свои замечательные плоды".

Участниками онлайн-трансляции от Самарской области стали победители регионального этапа фестиваля — творческая мастерская "Юные гении" (режиссер Суменкова Ольга Александровна, ОЦ "Южный город" м. р. Волжский) и театральная студия "Труппа Отрадного" (режиссер Трегубов Виктор Александрович, Дворец культуры "Россия", г. о. Отрадный), представители министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий и жюри регионального этапа. В ходе онлайн-трансляции представители каждого региона огласили свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона.

Лучшим молодежным спектаклем признана работа театрального коллектива из Нижегородской области, серебряным призером по сумме набранных баллов стала театральная студия "Труппа Отрадного" с мюзиклом "Алабин. Часть I", тройку лидеров замыкает Чувашская республика.

"Самарская область на этом фестивале всегда показывает стабильно высокий результат, — рассказал председатель жюри регионального этапа фестиваля, главный режиссер театра "Мастерская" Александр Мальцев. — Мы всегда занимаем призовые места — это красноречиво говорит о том, что самодеятельное театральное движение среди детей и молодежи в регионе поддерживают и развивают. И каждый раз нам удается удивить наших соседей и коллег в ПФО разнообразием жанров, оригинальностью режиссерского решения, мастерством воплощения образов юных артистов".

Молодежный и детский театры активно развиваются в Самарской области не только в столице региона, но и на периферии. "Труппа Отрадного" — коллектив совсем молодой, но уже успел стать лауреатом ряда областных фестивалей. Успех самодеятельных актеров местные власти Отрадного закрепили на деле, открыв в городе свой театр. "Мы очень рады победе, и хочу сказать, что к ней мы шли всем нашим коллективом, работали долго и упорно, — поделилась помощник режиссера "Труппы Отрадного" Ангелина Кузнецова. — Радует и то, что наши коллеги из других регионов отдавали за нас свои голоса, это высокая оценка нашего творчества мотивирует работать дальше".

После завершения трансляции Александр Мальцев вручил победителям регионального этапа ноутбуки. Победители окружного фестиваля (1–3 места в каждой номинации) станут участниками образовательного тура по Волге на теплоходе, где получат уроки мастерства от ведущих преподавателей ГИТИСа.

Стоит отметить, что коллективы Самарского региона все эти годы остаются в лидерах как по числу коллективов-победителей, так и по мастерству режиссерского замысла, музыкальному и художественному оформлению сценических работ. В копилке региона — лидерство в номинациях "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссёрская работа", призовые места и включение театральных коллективов Самарской области в шорт-лист лучших постановок Приволжского федерального округа, а также заслуженные победы в дополнительных номинациях фестиваля "Конкурс афиш и плакатов". В прошлом году Самарская область убедительно подтвердила свои лидерские позиции в ежегодном фестивале "Театральное Приволжье": завоевав пять призовых мест, из них четыре — абсолютные победы. 125 заявок, поступивших от желающих принять участие в юбилейном фестивальном сезоне — это рекорд за пять лет "Театрального Приволжья". Напомним также, что в пятом юбилейном сезоне в региональном этапе приняли участие 125 спектаклей из 21 города и района Самарской области. А за право носить звание лучшего актера или актрисы в этом году боролись более двух тысяч самодеятельных талантов.