В Самарской области прошел зимний фестиваль комплекса ГТО

В Самарской области состоялся Зимний фестиваль комплекса ГТО. Соревнования принял легкоатлетический манеж в Тольятти, построенный в рамках реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". Фестиваль был посвящен 10-летию комплекса ГТО, которое отмечалось 24 марта 2024 года, и приурочен к объявленному президентом Году семьи.
На открытии участников приветствовали руководитель управления развития физической культуры и массового спорта департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин и олимпийская чемпионка, президент гандбольного клуба "Лада", посол ГТО в Самарской области Ирина Близнова.
Программа фестиваля включала спортивные и творческие конкурсы для семейных команд, команд муниципалитетов Самарской области, трудовых коллективов, студенческих сборных вузов и ссузов региона, школьников.
В рамках спортивной программы школьники, студенты и взрослые провели эстафету "Гонка ГТО". Участники стартовали одновременно на четырех дорожках и проходили ряд испытаний, включающий силовые упражнения, спортивное ориентирование и преодоление надувной полосы препятствий. Затем было разыграно первенство по перетягиванию каната.
Семейные команды соревновались в семейной эстафете, которая включала прыжки со скакалкой, прыжки в длину, метание на дальность и упражнение "планка".
Также каждый участник мог проверить себя в личном турнире "Иду на рекорд" в отдельных видах испытаний комплекса ГТО: отжиманиях, прессе, наклоне, прыжке в длину.
В соревнованиях среди семейных команд победителем стала команда Митюшиных, в командной эстафете среди взрослых первенствовала команда города Самара, а среди школьников команда школы села Красный Яр. В перетягивании каната сильнейшими оказались команда межрайонной налоговой инспекции № 14 Кинель-Черкасского района, а у школьников победу одержала команда школы села Хрящевка.
Комплекс ГТО реализуется в России в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который принят по решению президента страны Владимира Путина. В Самарской области участниками движения ГТО стали около 600 тысяч человек, а более 168 тысяч жителей региона уже стали обладателями знаков отличия. Создание условий для занятий физкультурой и спортом, а также необходимой для этого инфраструктуры в регионе ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.