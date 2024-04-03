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ИТ Транспорт и связь

Цифровая революция: как мировую экономику охватили инновации

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Процесс цифровизации экономики в любой стране затрагивает множество сфер одновременно: систему финансового регулирования, производственный сектор, торговлю, социальную область. Это необходимые перемены, поскольку без них государство рискует утратить конкурентоспособность на экономической и политической аренах. В чем выражается современная цифровизация и как она развивается в разных странах?

Фото: нейросеть Copilot

Польза развития цифровой экономики

Цифровая экономика отличается от традиционной тем, что, прежде всего, она основывается на информационных технологиях.

Для большинства стран она является методом повышения эффективности ведения бизнеса и увеличения качества предоставляемых услуг. Также новые технологии позволяют сократить материальные и административные издержки.

Положительное влияние оказывается и на социальную сферу: появляются новые рабочие места, повышается безопасность работы промышленного комплекса. Так, опасный труд в шахтах, на литейном производстве и в деревообрабатывающей промышленности в ближайшем будущем возьмут на себя роботы. Автоматизация также позволит исключить человеческий фактор, который зачастую приводит к форс-мажорным ситуациям.

Чтобы страна могла похвастаться высоким уровнем цифровизации, она должна внедрять систему электронных платежей и внутрибанковских расчетов, развивать интернет-трейдинг в сфере фондовых рынков, применять электронную коммерцию в торговле и совмещать производственный сектор с достижениями ИT. В 2022 году доля цифровой экономики в ВВП России занимала около 8%, 11,4% — в США, 41,5% — в Китае и 6,2% — в Германии.

С ростом необходимости в цифровизации растет и популярность вакансий, связанных с созданием, продвижением и развитием цифровых технологий. Так, в 2019 году доля работников сферы ИT составляла 3,8% от общей численности рабочей силы в мире. Оценочно в 2024 году этот показатель достигнет 4,7%.

Как мир переходит в "цифру"

Первое место по объему цифровизации на данный момент занимают США. Большая часть операций и сделок проводится в электронном формате. Основные силы Штатов направлены на роботизацию производств и улучшение систем информационной безопасности. Но не только США заинтересованы в цифровизации.

Китай, основываясь на опыте других стран, адаптирует зарубежные новшества под себя, создавая собственные инновации. Одно из последних достижений — открытие рынка для внешних участников торговли. Это позволило стране стать крупнейшей торговой державой мира. В 2023 году Китай поставил личный рекорд по объему торговли. Он составил 760 млрд долларов.

Фото: freepik.com

Одновременно китайское правительство заботится о равновесии торговли крупных городских и сельских предприятий. Для соблюдения пропорций правительство Шанхая организовало "деревни Taobao" — населенные пункты, жители которых напрямую заняты производством товаров для крупных интернет-магазинов. Китай также уделяет особое внимание процессам экологического производства.

Дальше — больше. В 2023 году правительство КНР провозгласило развитие "Индустрии вычислительных мощностей", которая подразумевает развитие новейших технологий. Ступенью, которую Китай уже преодолел, стало создание сервиса генеративного искусственного интеллекта от Alibaba и Baidu. Также в минувшем году стало известно об еще одной инновации из Поднебесной — цифровых кладбищах. Китайцы предложили заменить привычные могилы небольшими урнами с прахом и электронными экранами, которые будут проецировать фото или видео покойного.

Цифровая экономика Германии тоже продолжает развиваться. Наиболее сильные позиции у страны в отрасли искусственного интеллекта. Общество им. Фраунгофера обошло все исследовательские организации мира по количеству патентных заявок на ИИ. Новые технологии в Германии внедряют в сферу планирования и контроля дорожного движения, персонализации медицины и строительства.

В Великобритании автоматизировали процесс моделирования зданий и сооружений. А особой гордостью великобританцев стали 5G-связь и блокчейн. Сейчас Королевство занимается разработкой специальных документов и цифровых инициатив, которые позволяют только улучшить организацию экономической системы в целом и каждого производства в частности.

Швеция запустила проект "Going Digital: Making the Transformation Work for Growth and Well-being", который содержит рекомендации для управленцев компаний и производств в области цифровизации. Авторы проекта считают важным расширить охват подключений домашних хозяйств и фирм к интернету и распространить цифровые технологии среди граждан, фирм и в правительстве.

Россия, как и другие страны, озабочена проблемой цифровизации экономики. Для того чтобы упорядочить ход развития и внедрения цифровых технологий, в 2018 году указом президента был создан национальный проект "Цифровая экономика РФ". Его основной целью стало развитие отечественного производства в условиях новых реалий. Результаты не заставили себя ждать: вклад интернета в экономику России в 2023 году составил 16,4 трлн рублей. В 2018 году этот показатель составлял 3,9 трлн рублей.

Опасности цифровизации

В государстве, где ИТ-технологии выходят на новый уровень и охватывают все больше сфер жизни, увеличивается риск роста киберпреступлений. Если страна не владеет на достаточном уровне системами информационной безопасности, она может столкнуться с разрушительной силой интернет-пиратов, что может поставить под угрозу всю экономическую и политическую систему государства.

Число киберпреступлений в России в 2023 году выросло на 27,5%. Однако вместе с тем увеличивается и сила отражения кибератак. Наибольших успехов в этом вопросе достигли участники банковского сектора. В минувшем году кибербезопасники предотвратили хищения на сумму 700 миллионов рублей.

Аналогичная ситуация наблюдается во всем мире. Проблемными точками также остаются нелегальные онлайн-рынки, плагиат и торговля данными. Именно поэтому во всех странах так ценятся сотрудники, которые занимаются защитой данных.

Что дальше

В целом, цифровизация экономики оказала положительное влияние на экономику стран мира. Всемирный банк изменил прогноз по росту мирового ВВП с 2,1% на 2,6%. Глава экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме РФ Артем Кольцов ранее рассказывал журналистам сетевого издания правительства Санкт-Петербурга, что основными трендами остаются магистральные и сквозные технологии, например, развитие искусственного интеллекта, блокчейна и квантовых технологий. "Надо сказать, что квантовые технологии прежде всего развиваются в области защиты данных. А также способствуют пониманию, как должен выглядеть квантовый компьютер, переход к которому открывает совершенно новые возможности для развития науки и человечества в целом", — подчеркивал Кольцов.

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