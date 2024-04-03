Как развивают цифровую экономику в Самаре

Самарская область, как и вся страна, держит курс на развитие цифровой экономики, что способствует активному внедрению инновационных сервисов и технологий во все сферы деятельности. По итогам 2023 года регион вошел в топ нескольких рейтингов из самых "цифровых" субъектов РФ.

Крупнейшие проекты

Цифровой трансформации в Самарской области подверглись почти все отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления.

Так, в 2018 году столица региона вошла в федеральную программу "Умный город". Благодаря этому событию в городе запустили пилотный проект для тестирования технологических решений, комплексов и программных продуктов, которые позволят сделать комфортнее жизнь горожан. Работы ведутся в следующих направлениях:

Инновации для городской среды — повсеместный Wi-Fi, возможность аренды общественного транспорта для проведения мероприятий, создание smart-apps.

Вовлечение граждан в решение вопросов городского развития — рейтинговое голосование, сервисы для обращений, инициативы в сфере городского хозяйства.

Умное ЖКХ — умный свет, снижение энергопотребления, создание ЕДДС (городской ситуационный центр) и др.

Транспорт: онлайн-отслеживание передвижения общественного транспорта, единая транспортная карта, онлайн-оплата картами, умные светофоры.

Безопасность: система интеллектуального видеонаблюдения, система информирования граждан о ЧС.

Туризм: карта гостя, туристический портал с картами достопримечательностей и культурно-развлекательных мест.

С 2021 года на территории Самарской области реализуется проект "Устранение цифрового неравенства 2.0", в рамках которого жителей отдаленных районов подключают к интернету и мобильной связи. К декабрю 2023 года обеспечили связью население 117 населенных пунктов. Планируется, что с 2024 года по 2030 год проект затронет еще 65 деревень и поселков, в которых проживает от 100 до 500 жителей.

Также с 2021 года по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в регионе реализуется программа "Карта жителя Самарской области". Карту оформили более 210 тыс. жителей. Она предоставляет жителям региона ряд преимуществ, среди которых: сниженная стоимость проезда в общественном транспорте, скидки и программы лояльности. В том числе карта может использоваться как аналог полиса ОМС в региональных медицинских учреждениях.

В 2022 году в цифровую инфраструктуру регионального портала государственных и муниципальных услуг встроили нейросетевую платформу ИИ "Робот-ассистент". Она дает ответы на вопросы пользователей о гос­услугах.

В июне 2023 года правительство Самарской области и ПАО "ВымпелКом" (известное под брендом "билайн") заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики и национальных проектов на территории региона. Документ подписали во время Петербургского международного экономического форума. Договоренности касаются взаимодействия в рамках развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, реализации инновационных проектов для создания новых технологий и сервисов. Так, стороны считают, что использование искусственного интеллекта может оказать помощь в развитии транспортной инфраструктуры, инновационных программ в сфере туризма, а также в определении потоков и уровня миграции населения. Заключенное соглашение также предполагает сотрудничество по развитию "умного города". Особое внимание планируется уделить инновационным проектам, созданию и развитию новых сервисов с использованием возможностей "интернета вещей", а также облачным технологиям, сервисов информационной безопасности (включая защиту от проникновений и DDoS атак).

Не отстают и другие компании. Сбер в минувшем году запустил в регионе проекты по цифровой трансформации бизнеса. Они направлены на поддержку компаний с момента разработки стратегии и реинжиниринга процессов и до внедрения цифровых решений. Банк поможет с цифровизацией представителям таких отраслей, как торговля, металлургическая и горнодобывающая промышленность, строительный сектор, связь и телекоммуникации, нефтегазовая промышленность, транспорт и логистика, розничная торговля товарами выборочного спроса. Ожидается, что эффективность бизнес-процессов после внедрения "цифры" увеличится в 5-7 раз.

Цифровые успехи

Самарская область уже добилась значительных результатов по развитию цифровой экономики. Об этом, в частности, свидетельствует то, что регион вошел в топ-10 рейтинга мониторинга Министерства экономического развития РФ по качеству предоставления государственных услуг в электронной форме. Также в 2023 году регион:

занял 5 место по уровню развитию ИT-индустрии;

вошел в топ-8 регионов по экспорту софтверных компаний (организаций, которые производят программное обеспечение и технологии);

оказался в топ-3 по динамике развития софтверной индустрии.

Кроме того, Самарская область стала одним из лидеров в Приволжском федеральном округе по уровню развития телекоммуникационной инфраструктуры и внедрению ИТ-сервисов. В 2023 году около 82% населения региона имели широкополосный доступ к интернету. По результатам 2022 года уровень "цифровой зрелости" — уровень развития цифровизации в секторе предоставления государственных и муниципальных услуг в Самарской области — достиг 77,3%, что превысило планировочное значение на 7,7%.

Об успехах цифровизации говорит и популярность автоматизированной системы управления ресурсами системы образования (АСУ РСО) в регионе. Образовательные учреждения активно используют ее в качестве "электронного журнала" и "электронного дневника".

Поддержка на уровне региона

Чтобы еще больше ускорить развитие ИT-отрасли в Самарской области, местные власти реализуют комплекс мер поддержки. В их числе налоговые льготы для ИT-компаний Самарской области, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением УСН, составят:

1% — если объектом налогообложения являются доходы;

5% — если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Такая мера позволит аккредитованным ИT-компаниям направить дополнительные средства на развитие бизнеса и создание новых рабочих мест, что приведет к ускорению развития отрасли. Льготы действуют до 31 декабря 2024 года.

Еще одна мера поддержки — программа компенсации ИT-специалистам 50% расходов от уплаченных процентов по ипотеке. "Айтишник" имеет право на денежную выплату из бюджета региона ежегодно в течение пяти лет. ИT-специалисты Самарской области также могут улучшить жилищные условия в рамках льготной ипотечной программы, оператором которой выступает ДОМ.РФ. Программа предусматривает дополнительное снижение ставки до 2%. На территории региона максимальный размер ипотечного кредита — 8 млн рублей.

Кроме того, для аккредитованных ИТ-компаний Самарской области предусмотрена субсидия на возмещение затрат, понесенных организацией на оплату труда привлеченных работников. Компенсируется 50% затрат по уплаченному НДФЛ за сотрудников.