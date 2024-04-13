В Самаре "Космический полумарафон" откроет сезон шоссейных забегов

В Самаре 14 апреля в девятый раз пройдет традиционный "Космический полумарафон". Открытие забега состоится в 9:00. Старт и финиш полумарафона будут находиться на второй очереди набережной около бассейна ЦСК ВВС.
В забеге несколько дистанций: детский забег (дети от 1 года до 4 лет включительно — 300 м; ребята от 5 до 10 лет включительно — 600 м); корпоративный забег 5×3 км (команда из 5-и человек, с 11 лет); 3 км (возраст участников с 11 лет); 10 км (с 14 лет); 21,1 км (с 16 лет); "Самарская миля" — 1 586 м (с 7 лет).
Победители получат медали, денежные призы, технику или билеты на матч "Крыльев Советов". Для тех, кто не будет участвовать в забеге, но придет поддержать, приготовили развлекательную программу.
Напомним, что из-за забега в Самаре ограничат движение транспорта. Кроме того, с самого утра и до 15:00 14 апреля отменят движение автобусов № 11 "Губернский рынок — станция метро "Алабинская". А автобусы маршрутов №№ 61, 261 временно будут следовать по скорректированной схеме.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.