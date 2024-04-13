В Самаре "Космический полумарафон" откроет сезон шоссейных забегов

В Самаре 14 апреля в девятый раз пройдет традиционный "Космический полумарафон". Открытие забега состоится в 9:00. Старт и финиш полумарафона будут находиться на второй очереди набережной около бассейна ЦСК ВВС.

В забеге несколько дистанций: детский забег (дети от 1 года до 4 лет включительно — 300 м; ребята от 5 до 10 лет включительно — 600 м); корпоративный забег 5×3 км (команда из 5-и человек, с 11 лет); 3 км (возраст участников с 11 лет); 10 км (с 14 лет); 21,1 км (с 16 лет); "Самарская миля" — 1 586 м (с 7 лет).

Победители получат медали, денежные призы, технику или билеты на матч "Крыльев Советов". Для тех, кто не будет участвовать в забеге, но придет поддержать, приготовили развлекательную программу.

Напомним, что из-за забега в Самаре ограничат движение транспорта. Кроме того, с самого утра и до 15:00 14 апреля отменят движение автобусов № 11 "Губернский рынок — станция метро "Алабинская". А автобусы маршрутов №№ 61, 261 временно будут следовать по скорректированной схеме.