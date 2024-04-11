В центре Самары ограничат движение из-за забега

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В связи с проведением Самарского легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики, в это воскресенье, 14 апреля, ограничат движение транспорта по улицам Максима Горького, Волжскому проспекту и Северо-Восточной магистрали от ул. Ново-Садовой до ул. Лесной.

Фото: пресс-служба мэрии Самары