3 тыс. человек вышли на старт "Космического полумарафона" в Самаре

В Самаре состоялся "Космический полумарафон" — традиционный легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики.

Около 3 тыс. участников из 180 населенных пунктов России, Беларуси, Казахстана и Китая вышли на старт дистанций от 3 до 21,1 км. Также состоялись забег "Самарская миля" на 1586 м, детские старты и соревнования по северной ходьбе. Кроме того, желающие могли выполнить нормативы комплекса ГТО по бегу и упражнения силового комплекса.

На церемонии открытия участников приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, руководитель департамента физической культуры и спорта администрации Самары Дмитрий Чеканов, глава федерации легкой атлетики Самарской области Сергей Каргин, организатор серии стартов Volgaman Антон Сирота, депутат Самарской думы Михаил Кабанов.

"Наш полумарафон посвящен прекрасному празднику — Дню космонавтики. Мы всегда с честью и достоинством говорим о том, что Самара — это космическая столица. Очень радует, что любители бегового движения с удовольствием посещают наш полумарафон. У нас в гостях представители 37 субъектов Российской Федерации и зарубежных стран", — отметила Лидия Рогожинская.

Лучшие результаты в детском забеге показали Семен Бекасов, Аврора Коженкова, Ника Митюшина и Сергей Борцов. В северной ходьбе первенствовали Наталья Шатохина, Надежда Уварова, Станислав Кривенцов и Владимир Макаров. "Самарскую милю" выиграли Любовь Осянина и представитель республики Казахстан Руслан Абашев.

трехкилометровую дистанцию быстрее всех преодолели Анжелика Мошкина и Александр Хальзов, 10-километровую — Любовь Добровольская и Сергей Сергеев. Победителями "Космического полумарафона" стали Анастасия Шишкина и Георгий Нагдасов.

Среди участников, пробежавших полумарафонскую дистанцию, был амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров. 35-летний спортсмен из Твери победил рак и теперь занимается распространением информации о донорстве при помощи спорта.

"Я приехал с проектом "Ультра50": в 14 городах я пробегаю по 50 км и читаю лекции в вузах, рассказывая, что донорство — это безопасно, безболезненно и очень важно, ведь на кону стоят спасенные жизни", — пояснил участник полумарафона.

Самара стала одной из остановок на маршруте его проекта. Артем Алискеров начал пробежку с утра в парке Гагарина на еженедельном забеге "5 верст", затем пробежал по городу и оставшиеся километры дистанции набирал уже на "Космическом полумарафоне". Общее время его пробежки составило около трех часов 40 минут.

Проведение массовых соревнований по бегу и северной ходьбе способствует популяризации спорта и активного образа жизни и вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В Самарской области создание условий для занятий спортом, развитие спортивной инфраструктуры ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.