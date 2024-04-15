3 тыс. человек вышли на старт "Космического полумарафона" в Самаре

В Самаре состоялся "Космический полумарафон" — традиционный легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики.
Около 3 тыс. участников из 180 населенных пунктов России, Беларуси, Казахстана и Китая вышли на старт дистанций от 3 до 21,1 км. Также состоялись забег "Самарская миля" на 1586 м, детские старты и соревнования по северной ходьбе. Кроме того, желающие могли выполнить нормативы комплекса ГТО по бегу и упражнения силового комплекса.
На церемонии открытия участников приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, руководитель департамента физической культуры и спорта администрации Самары Дмитрий Чеканов, глава федерации легкой атлетики Самарской области Сергей Каргин, организатор серии стартов Volgaman Антон Сирота, депутат Самарской думы Михаил Кабанов.
"Наш полумарафон посвящен прекрасному празднику — Дню космонавтики. Мы всегда с честью и достоинством говорим о том, что Самара — это космическая столица. Очень радует, что любители бегового движения с удовольствием посещают наш полумарафон. У нас в гостях представители 37 субъектов Российской Федерации и зарубежных стран", — отметила Лидия Рогожинская.
Лучшие результаты в детском забеге показали Семен Бекасов, Аврора Коженкова, Ника Митюшина и Сергей Борцов. В северной ходьбе первенствовали Наталья Шатохина, Надежда Уварова, Станислав Кривенцов и Владимир Макаров. "Самарскую милю" выиграли Любовь Осянина и представитель республики Казахстан Руслан Абашев.
трехкилометровую дистанцию быстрее всех преодолели Анжелика Мошкина и Александр Хальзов, 10-километровую — Любовь Добровольская и Сергей Сергеев. Победителями "Космического полумарафона" стали Анастасия Шишкина и Георгий Нагдасов.
Среди участников, пробежавших полумарафонскую дистанцию, был амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров. 35-летний спортсмен из Твери победил рак и теперь занимается распространением информации о донорстве при помощи спорта.
"Я приехал с проектом "Ультра50": в 14 городах я пробегаю по 50 км и читаю лекции в вузах, рассказывая, что донорство — это безопасно, безболезненно и очень важно, ведь на кону стоят спасенные жизни", — пояснил участник полумарафона.
Самара стала одной из остановок на маршруте его проекта. Артем Алискеров начал пробежку с утра в парке Гагарина на еженедельном забеге "5 верст", затем пробежал по городу и оставшиеся километры дистанции набирал уже на "Космическом полумарафоне". Общее время его пробежки составило около трех часов 40 минут.
Проведение массовых соревнований по бегу и северной ходьбе способствует популяризации спорта и активного образа жизни и вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В Самарской области создание условий для занятий спортом, развитие спортивной инфраструктуры ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.