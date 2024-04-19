В Самарской области прошел фестиваль ГТО среди студентов

В Самарской области завершился фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди студентов вузов. Отборочные этапы проходили на базе вузов, а очный этап был разыгран 18 апреля в спорткомплексе "Маяк" в Самаре. На участие в нем заявились 10 команд из 7 вузов региона. Фестиваль был посвящен Году семьи, объявленному Президентом страны Владимиром Путиным, и 10-летию комплекса ГТО в современной России.
В составе каждой команды выступили по восемь человек. Юноши и девушки соревновались в личном многоборье ГТО, которое включало испытания на силу, скорость, гибкость и умение плавать. Также команды приняли участие в эстафете "Гонка ГТО", соревнованиях по стрельбе из электронного оружия и спортивному ориентированию.
"Спортивную подготовку проходят 100% студентов нашего вуза, около 40% из них, кроме того, регулярно занимаются тем или иным видом спорта, — рассказал Дмитрий Сараев, инспектор отдела воспитательной и социальной работы Самарского юридического института. — Участие в соревнованиях комплекса ГТО позволяет студентам проверить уровень развития разных физических качеств, а получение спортивных званий кандидата или мастера спорта дает прибавку к стипендии".
По результатам личных соревнований победителями стали Екатерина Патрикеева из Самарского социально-педагогического университета и Александр Резник из Самарского университета имени Королева. В "Гонке ГТО" быстрейшими были студенты Самарского университета. В общем командном зачете первое место заняла сборная Самарского университета, второе — команда Самарского юридического институт ФСИН России, третье — команда Самарского государственного технического университета.
Комплекс ГТО реализуется в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". За 10 лет к нему присоединились 22,5 млн жителей России, в том числе около 600 тысяч жителей Самарской области. В нашем регионе развитие спорта, создание необходимой для этого инфраструктуры ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.