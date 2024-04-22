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ИТ Транспорт и связь

Холдинг Т1 планирует удвоить выручку от продуктов и сервисов на базе ИИ к 2026 году

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Холдинг Т1 намерен к 2026 году войти в топ-5 компаний по разработке решений в области искусственного интеллекта. Его стратегические приоритеты - создание продуктово-сервисной экосистемы ИИ и новые партнерства с вендорами и вузами.

Для реализации стратегии в рамках Холдинга создано направление Т1 "Искусственный интеллект", которое консолидировало экспертизу холдинга в работе с большими данными, в разработке платформ хранения информации, а также в построении аналитических и рекомендательных систем для крупного бизнеса. Новую структуру возглавил Сергей Голицын, ранее занимавший позицию заместителя руководителя департамента анализа данных и моделирования - вице-президента ВТБ.

Команда под его руководством начала создание продуктово-сервисной экосистемы ИИ. По ряду направлений у Холдинга Т1 уже большой опыт: специалисты анализируют бизнес-процессы и пилотирование гипотез, реализуют ИИ-модели на заказ, ведут разметку данных и их управление.

В продуктовое портфолио входит 13 решений, которые успешно используются в компаниях разного профиля и госструктурах, в том числе системы видеоаналитики и распознавания документов, модули BI-отчетности, цифровые ассистенты.

Так, решение по интеллектуальному анализу документов может применяться в крупных корпорациях и позволяет автоматически находить связи, влияния и расхождения в документах, технических заданиях, соответствие регуляторным требованиям и т.д. Уникальная платформа конфиденциальных вычислений может создавать новые алгоритмы машинного обучения на объединенных данных компаний без фактического доступа к самой информации. Оптимизационные модули помогают выстроить стратегию для решения сложных многофакторных задач, например, рассчитать оптимальный способ доставки или выстроить цеховое расписание с учетом многих условий для производственных и транспортных компаний.

В фокусе внимания бизнес-направления Т1 "Искусственный интеллект" - инструменты, позволяющие автоматизировать и персонализировать клиентский сервис, контролировать безопасность коммерческих и жилых объектов, анализировать видео и голосовые данные, и системы помощи принятия решений.

"Согласно экспертным оценкам, ежегодный объем рынка решений в области ИИ вырастет в России до 352 млрд рублей к 2026 году, и около 220 млрд рублей из них будет приходиться на специализированное ПО. Наиболее перспективными отраслями мы видим финансы и розничную торговлю, транспорт и ресурсодобывающие компании, телеком, а также структуры госуправления. При этом среднегодовой органический рост бизнеса Холдинга по направлению ИИ планируется на уровне более 30% в 2024-2026 годах", - прокомментировал Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

"Направление ИИ, в рамках которого уже задействовано более 700 специалистов, фокусирует усилия на развитии перспективных рыночных продуктов. Это невозможно без сотрудничества с другими лидерами рынка - мы активно расширяем число партнерских проектов - и вузами. Холдинг Т1 создал СП "Квантовые и оптимизационные решения" с МФТИ, заключил соглашение о сотрудничестве с ФГБУ "Центр им. Пирогова". На R& D и проверку бизнес-гипотез в сфере искусственного интеллекта планируется реинвестировать не менее 30% прибыли от направления. Все это позволит найти новые сценарии применения технологии ИИ и создать востребованные бизнесом и государством решения", - отметил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 "Искусственный интеллект" Холдинга Т1.

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