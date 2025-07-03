"КуйбышевАзот" выступил генеральным партнером "Поволжской регаты — 2025"

С 26 июня по 2 июля на акватории Куйбышевского водохранилища на базе яхт-клуба "Дружба", развивающегося при поддержке предприятия, прошли Всероссийские соревнования по парусному спорту "Поволжская регата — 2025". Воспитанники клуба выступили с достойным результатом, взяв 20 призовых мест.

Соревнования проходили в шестнадцати классах яхт и стали финальным этапом отбора на Первенство России в классе "Оптимист". В рамках регаты разыгрывались последние 15 лицензий, что добавило спортивной интриги и напряжения на протяжении всей недели. Кроме того, регата также была отборочной на Спартакиаду молодежи России 2025 года.

По оценке экспертов и опытных участников соревнований, ширина Куйбышевского водохранилища в районе Тольятти позволяет разгонять практически морскую волну при определенных направлениях и силе ветра. Зачастую гонки проходят в непростых условиях, что добавляет сложности и остроты соревнованиям, требуя от участников не только физической выносливости, но и высокой тактической подготовки.

В этом году состоялся своеобразный рекорд — в Тольятти приехали 750 спортсменов из 30 регионов России, от Калининграда до Владивостока.

Среди них — более 100 воспитанников заводского яхт-клуба "Дружба", которые смогли продемонстрировать достойные результаты и подтвердить высокий уровень подготовки. В копилке "Дружбы" 20 медалей разного достоинства — 6 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых.

Победителями в своих классах яхт стали: Архипов Леонид, Сосновая Василина, Рогозина Мария, Шейко Александр, Кузин Иван, Донцова Анастасия. Высокий уровень материально-технического обеспечения и успешная работа тренерского состава на базе яхт-клуба в комплексе позволяют юным яхтсменам оттачивать свое мастерство и прибавлять от гонки к гонке.

Как сообщили в компании, ПАО "КуйбышевАзот" продолжает работу по поддержке и развитию парусного спорта, помогая воспитывать будущих чемпионов и раскрывать потенциал юных спортсменов. Предприятие на протяжении многих десятилетий вкладывает серьезные средства в развитие яхт-клуба "Дружба", являющегося важным объектом соцкульбыта компании, на базе которого работают детские спортивные школы. Такой подход дает свои результаты, способствуя популяризации парусного спорта не только в родном регионе, но и далеко за его пределами.