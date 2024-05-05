Самарцев 6 мая приглашают встретить "Паровоз Победы"

6 мая в 10:40 на первой платформе железнодорожного вокзала Самара состоится торжественная встреча "Паровоза Победы" — ретро-состава, сформированного на Куйбышевской железной дороге. В этом году Самара станет заключительной станцией почетного маршрута "Паровоза Победы".

Во главе военно-исторического состава действующий празднично украшенный паровоз "Лебедянка" под управлением локомотивной бригады в форме военных лет. В поезд также включены платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны и пассажирские вагоны "Бессмертного полка".

Все гости мероприятия смогут сфотографироваться с уникальными военными экспонатами, стать участниками реконструкции, воссоздающей атмосферу 1945 года — встречи солдат, вернувшихся с фронта, и праздничного концерта с лучшими творческими коллективами Самарской области.