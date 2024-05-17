Легенды российского спорта провели с самарцами утреннюю зарядку

В рамках летнего спортивного марафона сторонников партии "Сила России" на самарской набережной прошла зарядка со знаменитыми российскими спортсменами Александром Карелиным и Светланой Хоркиной.

Утренний заряд оптимизма для нескольких сотен самарцев. Советы на вес золота от олимпийских чемпионов — как сохранить бодрость духа и крепость тела на долгие годы. На самарской набережной, рядом с бассейном ЦСКА, утреннюю зарядку с горожанами провели олимпийские чемпионы, краса и гордость российского спорта Александр Карелин и Светлана Хоркина. Мастер-класс состоялся в рамках второго летнего спортивного марафона сторонников партии "Единая Россия".

"Та идея, которая была предложена Советом сторонников "ЕР" о проведении летних и зимних марафонов, обязательно получит продолжение. — рассказал сенатор, член Бюро Высшего совета Партии "Единая Россия", трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Карелин. — Буквально через несколько часов на самарской земле стартует турнир по греко- римской борьбе. И усилия руководства области и муниципалитета, и заинтересованность жителей, — все это говорит о том, что отношение к спорту здесь серьезное, работа идет, потенциал и уровень очень высокий".

В числе именитых спортсменов, которые приняли участие в марафоне "Сила спорта" на самарской площадке, — двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, борец Роман Власов, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе, двукратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР Мнацакан Искандарян. Все они — почетные гости международного турнира по греко-римской борьбе "Новая высота", который проходит в эти дни в Самаре.

Чемпионы продемонстрировали разминку различной степени сложности. Светлана Хоркина — российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, 9-кратная чемпионка мира, трехкратная абсолютная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы показала простые упражнения для того, чтобы быть всегда на высоте. В мастер-классе вместе с сотнями жителей областной столицы принял участие волонтер "Единой России" и актвиист МГЕР Павел Желандинов: "Размяться вместе со звездами российского спорта — это, конечно, настоящий подарок. Совсем скоро я ухожу на срочную службу в армию, поэтому особенно важно быть в отличной физической форме, важно быть сильным и здоровым".

Напомним, что летний Всероссийский спортивный марафон "Сила России", организованный сторонниками партии "Единая Россия", продлится до Дня физкультурника. В рамках спортивного праздника по всему региону пройдут открытые тренировки и мастер-классы по волейболу, кекусинкай-каратэ, самбо, боксу, скандинавской ходьбе, йоге.