Легенды российского спорта провели с самарцами утреннюю зарядку

В рамках летнего спортивного марафона сторонников партии "Сила России" на самарской набережной прошла зарядка со знаменитыми российскими спортсменами Александром Карелиным и Светланой Хоркиной.
Утренний заряд оптимизма для нескольких сотен самарцев. Советы на вес золота от олимпийских чемпионов — как сохранить бодрость духа и крепость тела на долгие годы. На самарской набережной, рядом с бассейном ЦСКА, утреннюю зарядку с горожанами провели олимпийские чемпионы, краса и гордость российского спорта Александр Карелин и Светлана Хоркина. Мастер-класс состоялся в рамках второго летнего спортивного марафона сторонников партии "Единая Россия".
"Та идея, которая была предложена Советом сторонников "ЕР" о проведении летних и зимних марафонов, обязательно получит продолжение. — рассказал сенатор, член Бюро Высшего совета Партии "Единая Россия", трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Карелин. — Буквально через несколько часов на самарской земле стартует турнир по греко- римской борьбе. И усилия руководства области и муниципалитета, и заинтересованность жителей, — все это говорит о том, что отношение к спорту здесь серьезное, работа идет, потенциал и уровень очень высокий".
В числе именитых спортсменов, которые приняли участие в марафоне "Сила спорта" на самарской площадке, — двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, борец Роман Власов, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе, двукратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР Мнацакан Искандарян. Все они — почетные гости международного турнира по греко-римской борьбе "Новая высота", который проходит в эти дни в Самаре.
Чемпионы продемонстрировали разминку различной степени сложности. Светлана Хоркина — российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, 9-кратная чемпионка мира, трехкратная абсолютная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы показала простые упражнения для того, чтобы быть всегда на высоте. В мастер-классе вместе с сотнями жителей областной столицы принял участие волонтер "Единой России" и актвиист МГЕР Павел Желандинов: "Размяться вместе со звездами российского спорта — это, конечно, настоящий подарок. Совсем скоро я ухожу на срочную службу в армию, поэтому особенно важно быть в отличной физической форме, важно быть сильным и здоровым".
Напомним, что летний Всероссийский спортивный марафон "Сила России", организованный сторонниками партии "Единая Россия", продлится до Дня физкультурника. В рамках спортивного праздника по всему региону пройдут открытые тренировки и мастер-классы по волейболу, кекусинкай-каратэ, самбо, боксу, скандинавской ходьбе, йоге.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.