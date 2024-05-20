Страна в едином ритме: при поддержке ПСБ в Самаре прошел Международный полумарафон "ЗаБег.РФ"

При поддержке ПСБ в Самаре состоялся Международный полумарафон "ЗаБег.РФ". В мероприятии приняли участие около 3000 спортсменов Самарского региона, в том числе корпоративная команда ПСБ — сотрудники банка, члены их семей и клиенты.

Традиционно трассы полумарафона "ЗаБег.РФ" прошли по территории стадиона "Солидарность Самара Арена". В зависимости от уровня подготовки спортсмены выбирали дистанцию — 5, 10 или 21,1 км. Оценить свои силы также смогли и юные легкоатлеты в возрасте от 6 до 17 лет — для них была организована дистанция протяженностью 1 км.

"Вот уже на протяжении шести лет ПСБ поддерживает полумарафон "ЗаБег.РФ", который является знаковым спортивным событием для нашей страны. Активный образ жизни не только помогает найти единомышленников, его основная цель — укрепить физическое здоровье, которое является главной ценностью современного человека. Поддержке спорта в ПСБ уделяется особое внимание, в том числе на уровне корпоративной культуры. На дистанцию "ЗаБега" вышли и наши сотрудники, многие пришли с семьями", — отмечает Виталий Белоцкий, региональный директор самарского офиса ПСБ.

В прошлом году старт "ЗаБег.РФ" дали российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС). Тогда же полумарафон получил статус международного и прошел под названием One Run в 5 странах. В 2024 году их количество увеличилось до 15 — вместе с российскими спортсменами на синхронный старт вышли легкоатлеты в Китае, Бразилии, Кыргызстане, Сербии, Армении, Таджикистане, Беларуси, Камеруне, Бахрейне, Узбекистане, Непале, Египте, Пакистане, Катаре и ОАЭ.