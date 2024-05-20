16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Легенды российского спорта провели с самарцами утреннюю зарядку Самарские лиги для футболистов-любителей В Самарской области прошел фестиваль ГТО среди студентов 3 тыс. человек вышли на старт "Космического полумарафона" в Самаре В Самаре "Космический полумарафон" откроет сезон шоссейных забегов

Массовый спорт Спорт

Страна в едином ритме: при поддержке ПСБ в Самаре прошел Международный полумарафон "ЗаБег.РФ"

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

При поддержке ПСБ в Самаре состоялся Международный полумарафон "ЗаБег.РФ". В мероприятии приняли участие около 3000 спортсменов Самарского региона, в том числе корпоративная команда ПСБ — сотрудники банка, члены их семей и клиенты.

Фото: предоставлено ПСБ

Традиционно трассы полумарафона "ЗаБег.РФ" прошли по территории стадиона "Солидарность Самара Арена". В зависимости от уровня подготовки спортсмены выбирали дистанцию — 5, 10 или 21,1 км. Оценить свои силы также смогли и юные легкоатлеты в возрасте от 6 до 17 лет — для них была организована дистанция протяженностью 1 км.

"Вот уже на протяжении шести лет ПСБ поддерживает полумарафон "ЗаБег.РФ", который является знаковым спортивным событием для нашей страны. Активный образ жизни не только помогает найти единомышленников, его основная цель — укрепить физическое здоровье, которое является главной ценностью современного человека. Поддержке спорта в ПСБ уделяется особое внимание, в том числе на уровне корпоративной культуры. На дистанцию "ЗаБега" вышли и наши сотрудники, многие пришли с семьями", — отмечает Виталий Белоцкий, региональный директор самарского офиса ПСБ.

В прошлом году старт "ЗаБег.РФ" дали российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС). Тогда же полумарафон получил статус международного и прошел под названием One Run в 5 странах. В 2024 году их количество увеличилось до 15 — вместе с российскими спортсменами на синхронный старт вышли легкоатлеты в Китае, Бразилии, Кыргызстане, Сербии, Армении, Таджикистане, Беларуси, Камеруне, Бахрейне, Узбекистане, Непале, Египте, Пакистане, Катаре и ОАЭ.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 29 апреля 2015 06:54 В Самаре прошел фестиваль "Открытие летнего велосезона"

Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.

М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.

Thought Mind 06 декабря 2014 19:31 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

Максим Ромашов 12 апреля 2013 16:16 Николай Меркушкин: "В Самаре должно быть как минимум 12 ледовых площадок"

Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.

Дмитрий Гр 04 марта 2013 09:26 В Самаре состоялся финальный этап турнира по мини-футболу "Дружба народов"

финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.

Фото на сайте

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

В Самаре прошел день бега "Кросс Нации"

В Самаре прошел день бега "Кросс Нации"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2