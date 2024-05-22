НОТА и "Код Безопасности" планируют совместно развивать решения в области информационной безопасности

Российский вендор НОТА (Холдинг Т1) и разработчик средств защиты информации "Код Безопасности" объединят усилия в создании и развитии продуктов и сервисов для отечественного бизнеса. Соглашение о технологическом партнерстве подписано в рамках ИТ-конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР 2024) в Нижнем Новгороде.
Цель сотрудничества — обеспечить совместимость NGFW "Континент 4" компании "Код Безопасности" и продукта НОТА КУПОЛ. Управление, единого мультивендорного центра, который позволяет контролировать работу средств защиты информации в критической информационной инфраструктуре (КИИ) и управлять политиками сетевой безопасности в едином окне. Использование полностью отечественных импортонезависимых решений позволит бизнесу не только соответствовать требованиям регуляторов по соблюдению 187-ФЗ, но обеспечивать безопасность объектов в сложной сетевой инфраструктуре.
В рамках партнерства ИТ-компании будут совместно тестировать решения, а также сконцентрируют внимание на безопасности взаимоинтегрируемых разработок. Кроме того, НОТА и "Код Безопасности" намерены оказывать содействие друг другу в реализации проектов заказчиков.
"Мы планируем совместно улучшать конкурентные преимущества наших продуктов. Сотрудничество, основанное на технологическом партнерстве двух ведущих разработчиков — отличный пример возможностей развития отечественных сервисов. Экспертиза НОТА и специалистов "Кода Безопасности" обеспечат рынок функциональными импортонезависимыми решениями для сохранения стабильности и развития бизнеса. Масштабный процесс миграции практически всей промышленности страны на российские решения межсетевого экранирования подходит к стадии реализации, и подобные сотрудничества сильных игроков существенно упрощают эту задачу", — сказал Антон Спирин, заместитель гендиректора по развитию бизнеса вендора НОТА.
"Сложной задачей импортозамещения межсетевых экранов ИТ-компании занимаются уже несколько лет. В ближайшие годы рынок ожидает замена огромного количества иностранного оборудования и сервисов. Заказчикам требуется не только эффективное решение межсетевого экранирования, но и системы управления анализа переноса конфигурации. Комплементарность двух необходимых технологических продуктов позволит максимально удовлетворить потребности заказчиков и упростить импортозамещение по направлению Next Generation Firewall", — отметил Фёдор Дбар, коммерческий директор компании "Код Безопасности".
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)