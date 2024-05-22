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Транспорт и связь Экономика и бизнес

НОТА и "Код Безопасности" планируют совместно развивать решения в области информационной безопасности

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский вендор НОТА (Холдинг Т1) и разработчик средств защиты информации "Код Безопасности" объединят усилия в создании и развитии продуктов и сервисов для отечественного бизнеса. Соглашение о технологическом партнерстве подписано в рамках ИТ-конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР 2024) в Нижнем Новгороде.

Цель сотрудничества — обеспечить совместимость NGFW "Континент 4" компании "Код Безопасности" и продукта НОТА КУПОЛ. Управление, единого мультивендорного центра, который позволяет контролировать работу средств защиты информации в критической информационной инфраструктуре (КИИ) и управлять политиками сетевой безопасности в едином окне. Использование полностью отечественных импортонезависимых решений позволит бизнесу не только соответствовать требованиям регуляторов по соблюдению 187-ФЗ, но обеспечивать безопасность объектов в сложной сетевой инфраструктуре.

В рамках партнерства ИТ-компании будут совместно тестировать решения, а также сконцентрируют внимание на безопасности взаимоинтегрируемых разработок. Кроме того, НОТА и "Код Безопасности" намерены оказывать содействие друг другу в реализации проектов заказчиков.

"Мы планируем совместно улучшать конкурентные преимущества наших продуктов. Сотрудничество, основанное на технологическом партнерстве двух ведущих разработчиков — отличный пример возможностей развития отечественных сервисов. Экспертиза НОТА и специалистов "Кода Безопасности" обеспечат рынок функциональными импортонезависимыми решениями для сохранения стабильности и развития бизнеса. Масштабный процесс миграции практически всей промышленности страны на российские решения межсетевого экранирования подходит к стадии реализации, и подобные сотрудничества сильных игроков существенно упрощают эту задачу", — сказал Антон Спирин, заместитель гендиректора по развитию бизнеса вендора НОТА.

"Сложной задачей импортозамещения межсетевых экранов ИТ-компании занимаются уже несколько лет. В ближайшие годы рынок ожидает замена огромного количества иностранного оборудования и сервисов. Заказчикам требуется не только эффективное решение межсетевого экранирования, но и системы управления анализа переноса конфигурации. Комплементарность двух необходимых технологических продуктов позволит максимально удовлетворить потребности заказчиков и упростить импортозамещение по направлению Next Generation Firewall", — отметил Фёдор Дбар, коммерческий директор компании "Код Безопасности".

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