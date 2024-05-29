Александр Егоров, "Рексофт": "Без экспортных амбиций невозможно создать конкурентный ИТ-продукт"

Генеральный директор ИТ-группы "Рексофт", член правления ассоциации РУССОФТ Александр Егоров дал интервью порталу "Волга Ньюс" по итогам прошедшего в Нижнем Новгороде конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

- С момента отказа от технологических продуктов зарубежных компаний прошло уже несколько лет. На ваш взгляд, все ли секторы экономики смогли с этим справиться? Все ли первостепенные потребности в технологических продуктах сегодня закрыты российскими разработчиками?

- Все отрасли работают и совмещают этот процесс с импортозамещением. Многие западные решения продолжают использоваться в компаниях, и в большинстве случаев они работают стабильно. Хотя официальные вендоры и прекратили предоставлять поддержку, эту функцию с удовольствием взяли на себя их бывшие сервисные партнеры.

Вопрос том, что бизнес развивается, а системы — нет. Также многое постепенно выходит из строя и требует замены. Именно в этом направлении активно работают и государство, и компании, и ИТ-бизнес. Идет большая работа в рамках индустриальных центров компетенций, где соединены усилия крупнейших заказчиков и ИТ-компаний. Например, "Рексофт" принимает участие в работе ИЦК "Металлургия" и "Аэропорты".

Бесспорно, не все области закрыты отечественными системами одинаково хорошо. Заказчикам, привыкшим использовать решение от одного-двух проверенных международных вендоров, приходится теперь работать с десятками замещающих российских продуктов, что-то интегрировать, что-то писать самим. Это непросто, но процесс постепенно идет. В целом российские компании демонстрируют отличную способность к адаптации.

- Какой сектор экономики сегодня сильнее всего отстает в части отечественных программных решений?

- Цифровизация способствует росту всех отраслей экономики, однако уровень внедрения технологий по секторам существенно различается. В России лидерами процесса цифровизации являются финансовый сектор, ритейл, телекоммуникации, госсектор, ТЭК.

Я бы сказал, что наиболее критичными с точки зрения импортозамещения являются сложные промышленные системы в области машиностроения и авиастроения, такие как САПР и MES, где практически вся автоматизация была построена на западных решениях, причем как программных, так и аппаратных. Здесь импортозамещение будет наиболее непростым, так как России предстоит нарастить собственную элементную базу и аппаратное обеспечение на ее основе.

- На сегодняшний день можно говорить о том, что Россия отрезана от новых технологических решений, разрабатываемых за рубежом?

- Времена "железного занавеса" прошли. Так или иначе, перетекание технологий происходит, хотя и не так интенсивно, например, через Open Source решения. Текущая ситуация стимулирует технологический рост внутри страны.

Новые продукты активно разрабатываются и внедряются. В каждом сегменте есть отечественные программные решения, которые компенсируют уход западных корпораций. Например, аэропорт Домодедово при участии "Рексофт" запустил импортонезависимую систему обработки багажа для нового международного терминала. Было произведено замещение сложного программного продукта от такого мирового лидера, как Vanderlande Industries, который покинул Россию.

Появляется понимание масштаба новых возможностей: западные конкуренты, долгое время доминировавшие на рынке, ушли, открыв дорогу отечественным разработкам.

- Заинтересован ли зарубежный рынок в российских технологических продуктах?

- В последние годы российская ИТ-индустрия потеряла доступ к своим традиционным глобальным рынкам. Многие ведущие компании долгое время строили экспортные каналы, однако США и Европа, которые были основными направлениями, сейчас закрыты.

В ответ на это началось постепенное освоение новых рынков, таких как Саудовская Аравия, Иран, Марокко и Мексика, страны Юго-Восточной Азии. Без экспортных амбиций невозможно создать действительно конкурентный ИТ-продукт. Некоторые делают ставку на ближнее зарубежье, но, на мой взгляд, страны СНГ вряд ли станут трамплином для выхода российских ИТ-продуктов на мировую арену.

- Сейчас в России уже принято говорить про "дружественные" и "недружественные" страны. Есть ли в технологическом бизнесе такое разделение?

- В условиях современных геополитических реалий технологический бизнес в России тоже столкнулся с необходимостью разделения на дружественные и недружественные страны. Строго говоря, наши бывшие партнеры заставили нас это сделать односторонними отказами от сотрудничества, срывами поставок, неуплатами и иными действиями.

Для обеспечения развития отрасли Россия активно стремится к созданию новых форм международной кооперации с партнерами с Востока. Например, никто не отменял параллельный импорт оборудования и OEM-проекты.

- На ваш взгляд, какие технологические разработки сейчас особенно эффективны? Где в этой иерархии находятся технологии искусственного интеллекта?

- Знаете, я всегда со скепсисом относился к хайпу вокруг искусственного интеллекта, полагая, что это тема далекого будущего. Но должен отдать должное нынешним технологиям генеративного ИИ, которые реально меняют многое вокруг нас, затрагивая все новые и новые ниши в бизнесе.

Наряду с ИИ можно перечислить ряд смежных технологий по управлению данными, интернету вещей, биометрии и прочих.

- Считаете ли вы использование технологий искусственного интеллекта уже свершившейся технологической революцией или ИИ сможет еще удивить?

- Безусловно, использование технологий генеративного искусственного интеллекта уже можно воспринимать как своего рода технологическую революцию. Мы видим, как ИИ активно внедряется в различные сферы жизни: здравоохранение, финансы, транспорт, промышленность, образование и многие другие. Автоматизация процессов, улучшение качества обслуживания, предиктивная аналитика и персонализированные рекомендации — это лишь некоторые из многочисленных примеров того, как ИИ меняет нашу реальность. И, конечно же, мы, как специалисты по прикладным инновациям, еще сможем удивить наших клиентов новыми решениями на базе ИИ.

- Насколько важна роль маркетингового сопровождения любого технологического продукта?

- Маркетинговое сопровождение важно вне зависимости от сферы — говорим мы о технологических продуктах или нет. Инновационные и передовые разработки особенно нуждаются в продуманной стратегии, так как предстоит рассказать рынку о чем-то новом. Проблемы российских компаний на международном рынке связаны в частности с тем, что мы не умеем правильно предложить свой продукт иностранным клиентам, не понимаем потребности и рынок.

Сталкиваясь с тем, что не работают привычные схемы, поставщики быстро опускают руки и оставляют попытки выходить на зарубежные рынки. К сожалению, такой подход тормозит ИТ-экспорт. И здесь нам есть чему учиться у западных ИТ-компаний, тем более что мы на своем опыте знаем, как они работают с новыми рынками. У нас есть пласт сотрудников, которые долгое время работали в зарубежных компаниях и хорошо понимают принципы маркетингового сопровождения ИТ-продуктов на новых рынках.

Например, только к "Рексофт" за последние годы присоединились команды из Accenture, Schneider Electric, Siemens, Aveva, ABB, Yokogawa, Oracle, IBM, SAP, Dassault Systèmes, EPAM. Эти знания, этот человеческий капитал надо обязательно использовать.