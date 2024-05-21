"Россети" установят "умное" оборудование для контроля метеонагрузок на ключевых энерготранзитах Поволжья

Филиал ПАО "Россети" - МЭС Волги приступил к внедрению цифровой системы мониторинга метео- и гололедных нагрузок на пяти линиях электропередач 500 кВ, от которых зависит надежное электроснабжение потребителей в Нижегородской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях, а также энергетические связи регионов. Новое оборудование позволит контролировать состояние ЛЭП в режиме реального времени и оперативно принимать меры для предотвращения нештатных ситуаций.
Инвестиции в проект составят более 130 млн рублей. Работы будут проведены на линиях 500 кВ "Жигулевская ГЭС - Вешкайма Южная", "Жигулевская ГЭС - Вешкайма Северная", "Вешкайма - Арзамасская", "Вешкайма - Осиновка", "Вешкайма - Пенза-2".
Энергетики смонтируют на данных ЛЭП 19 постов мониторинга. В состав системы входят датчики гололедной нагрузки, температур воздуха, проводов и грозотросов, скорости и направления ветра. По каналам беспроводной связи информация передается в Центр управления сетями. Кроме того, в состав комплекса входит мобильное приложение, позволяющее оперативно информировать диспетчерский персонал о нештатных ситуациях.
Общая протяженность ЛЭП, состояние которых будет контролировать новая система мониторинга, составляет 985 км.