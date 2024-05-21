"Россети" установят "умное" оборудование для контроля метеонагрузок на ключевых энерготранзитах Поволжья

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Филиал ПАО "Россети" - МЭС Волги приступил к внедрению цифровой системы мониторинга метео- и гололедных нагрузок на пяти линиях электропередач 500 кВ, от которых зависит надежное электроснабжение потребителей в Нижегородской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях, а также энергетические связи регионов. Новое оборудование позволит контролировать состояние ЛЭП в режиме реального времени и оперативно принимать меры для предотвращения нештатных ситуаций.

Фото: предоставлено ПАО "Россети"