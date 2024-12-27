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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на производственных объектах

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на магистральных нефтепроводах (МН) в Самарской и Волгоградской областях с целью обеспечения эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Мероприятия проводились в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных мощностей. На период производства работ транспортировка нефти по двум нефтепроводам планово останавливалась на срок до 72 часов.

На линейной части МН Бугуруслан — Сызрань и Гурьев — Куйбышев специалисты центральной ремонтной службы Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) устранили два дефекта.

На нефтеперекачивающей станции "Сатаровская" заменен магистральный насосный агрегат. Насос мощностью 7 тыс. куб. метров в час изготовлен ООО "Транснефть - Нефтяные насосы", входящим в систему "Транснефть". Для сравнения, производительность насоса позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный содержимому 81 вагонов-цистерн емкостью более 86 куб. метров каждая. Оборудование характеризуется повышенным показателем КПД, увеличенным межремонтным интервалом и сроком службы, что значительно снижает стоимость обслуживания и планового ремонта. На НПС "Суходольная" проведено опробование магистрального насосного агрегата такой же мощности.

На линейной производственно-диспетчерской станции "Кротовка" и НПС "Покровская" установлены насосные агрегаты производительностью 1250 куб. метров в час, что эквивалентно содержимому 14 вагонов-цистерн емкостью 86 куб. метров каждая. Новое оборудование благодаря высоким эксплуатационным характеристикам позволит не только увеличить надежность транспортировки нефти, но и снизить потребление энергии, а также сократить расходы на обслуживание. Ранее использовавшиеся насосы, которые эксплуатировались с 90-х годов, выработали свой нормативный срок эксплуатации и были демонтированы.

На станции смешения нефти (ССН) подключен построенный узел регулирования давления одной из семи групп насосов. Узел построен для обеспечения работы насосов, не оснащенных частотно-регулируемыми приводами. Это позволит повысить уровень промышленной безопасности и эксплуатационную надежность станции. Кроме того, на ССН проведен средний ремонт задвижки на резервуаре.

Всего в работах, проведенных с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности, были задействованы порядка 250 сотрудников, использовано более 120 единиц спецтехники. Комплекс работ обеспечит безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволит продлить эксплуатационный ресурс оборудования.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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