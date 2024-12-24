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Нефтехимия ТЭК

Энергетический прогресс: "Роснефть" отметила достижения в области энергоэффективности

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне Дня энергетика, который отмечается по всей стране 22 декабря, Новокуйбышевская нефтехимическая компания успешно прошла процедуру инспекционного ре-сертификационного аудита системы энергетического менеджмента на соответствие международного стандарта ISO 50001:2018.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Ранее предприятие получило паспорта готовности к работе в отопительный сезон осенне-зимнего периода 2024–2025 годов (ОЗП), выданных Министерством энергетики РФ и администрацией Новокуйбышевска. Надежность состояния энергетического оборудования и наличие ресурсов для бесперебойной работы позволило получить высокую оценку Минэнерго.

Также благодаря программе энергосбережения предприятия за последние 10 месяцев 2024 года было сэкономлено 6924 тонн условного топлива, что на 119% превысило плановые задачи. Всего за год было реализовано 16 энергосберегающих мероприятий.

Профессиональный праздник отметили успехами и коллеги из других дочерних предприятий НК "Роснефть", расположенных по всей стране. За прошедший год на них внедрили инновации, а также добились впечатляющих результатов, укрепляя позиции компании в области энергоэффективности и надёжности.

Сегодня энергетики "Роснефти" обеспечивают эксплуатацию мощного комплекса энергооборудования, включающего электрические сети протяженностью около 62 тыс. км, трансформаторные подстанции и генерирующие объекты с совокупной установленной электрической мощностью 2,6 ГВт.

Коллективы предприятий поздравили своих коллег энергетиков с праздником — ведь именно они отвечают за бесперебойное обеспечение энергетическими ресурсами, пожелав им крепкого здоровья, безаварийной работы, уюта и тепла в семьях.

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