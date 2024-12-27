На одной из крупнейших подстанций Самарской области внедрили энергоэффективные технологии

Завершилась модернизация ключевого питающего центра Самарской области - подстанции 500 кВ "Азот". Реализованы инновационные решения, разработанные научно-техническим центром Группы "Россети". Они позволят сократить на 35% расход энергии на охлаждение силовых трансформаторов. При этом увеличится ресурс оборудования, от которого напрямую зависит надежность электроснабжения региона.
На подстанции внедрили интеллектуальную систему управления охлаждением двух автотрансформаторов общей мощностью 1 050 МВА. Она контролирует работу вентиляторов и маслонасосов, на основе поступающих онлайн данных о температуре окружающей среды и режимах силового агрегата. Благодаря этому оптимизируется загрузка устройств.
"Работы выполнены в рамках проекта "Энергоэффективная подстанция", инициатором которого служат "Россети". "Азот" - первый объект в Самарской области, где внедряются подобные инновационные решения. До 2029 года аналогичные системы будут внедрены еще на пяти подстанциях области", - рассказал в рамках пресс-тура Сергей Гречин, главный инженер филиала ПАО "Россети" - Самарского ПМЭС.
Подстанция 500 кВ "Азот" обеспечивает электроснабжение северо-западной части Самарской области, где сосредоточены крупные промышленные предприятия.
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