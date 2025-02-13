Инновации и модернизация: на форуме "Теплогенерация-2025" представят передовой опыт и обсудят проблемы

26-27 марта на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет межрегиональный форум "Теплогенерация-2025" (12+). Организаторы подготовили деловую программу, в которой рассматриваются самые насущные вопросы: от законодательного регулирования модернизации сферы до работы теплопунктов многоквартирных жилых домов, от всего этого напрямую зависит бесперебойное обеспечение теплом жителей Самарской области.

Организаторами уже второго по счету форума "Теплогенерация" выступают Союз "Торгово — промышленная палата Самарской области", ООО "ПромКомплектСервис", ООО "Вымпелгаз".

Первая выставка-форум "Теплогенерация — 2024" вызвала большой интерес как у компаний поставщиков современного котельного оборудования из России, Белоруссии, Турции и Китая, так и у представителей проектных, монтажных, обслуживающих и ремонтных компаний, работающих в сфере газо- и теплоснабжения. Более 70 предприятий презентовали свою продукцию и приняли участие в выставке, пленарной сессии, "круглых столах" и других мероприятиях.

Форум показал себя как эффективная площадка для диалога между собственниками котельных Приволжского федерального округа, представителями органов государственной власти, производителями и поставщиками оборудования. В целом экспертное сообщество в сфере теплогенерации, газоснабжения и инженерных сетей поделилось своими наработками. Число посетителей "Теплогенерации — 2024" достигло почти трех тысяч человек, среди них и руководители промышленных предприятий, представители среднего и малого бизнеса, муниципальных учреждений.

12 февраля в Торгово-промышленной палате Самарской области состоялось совещание, посвященное подготовке к форуму "Теплогенерация-2025". Напомним, в ТПП действует комитет по предпринимательству в сфере газо- и теплоснабжения, в адрес которого представители отрасли уже направили свои предложения по поводу деловой программы.

Руководитель ООО "ПромКомплектСервис" Вадим Орлов отметил, что подготовка к форуму находится на завершающем этапе, 90% процентов стендов уже забронировано потенциальными экспонентами, ожидаются участники не только из Самарской области, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, а также — стран ближнего и дальнего зарубежья.

Особые надежды представители отрасли возлагают на участие в мероприятиях форума представителей областного правительства, регионального министерства энергетики и ЖКХ, Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и других ведомств, роль которых в функционировании сфер топливно-энергетического комплекса велика. Как показал опрос предприятий, одной из наиболее актуальных тем остается модернизация оборудования, которая может включать как реконструкцию, так и техническое перевооружение. Многие законодательные новшества вызывают вопросы в части реализации, поэтому назрела необходимость провести "круглый стол", посвященный этой и другим темам, связанным с проектированием, строительством, реконструкцией объектов.

Главным событием форума станет пленарная сессия "Теплогенерация-2025" — решение актуальных вопросов работы котельных в современной России". В ходе форума проведут несколько секций, в том числе — Круглый стол: "Разговор с Ростехнадзором и Министерством ЖКХ" "Экспортные возможности поставщиков отрасли газо- и теплоснабжения. Импортозамещение в сфере теплогенерации", "Газоснабжение от А до Я", "Коммерческий учет газа. Особенности законодательства. Взаимодействие между потребителем и поставщиком".

Большое внимание в ходе форума уделят тематике газо- и теплоснабжения малых энергообъектов, ее обсуждение запланировано на второй день форума, 27 марта. Эксперты затронут тему малой теплогенерации, включающую в себя вопросы эксплуатации и обслуживания котельных, тепловых сетей, теплопунктов многоквартирных жилых домов и крышных котельных. Для участников форума подготовили презентацию новинок оборудования, секции и семинары, посвященные учету энергоресурсов и метрологическому обеспечению котельных, оптимизации работы котельных и теплопунктов.

По информации представителей муниципалитетов и теплоэнергетических компаний, особое внимание стоит уделить состоянию сетей в Самарской области и активно участвовать в программах, позволяющих привлечь бюджетные средства для ремонта и реконструкции. Не все знают о механизмах, предусмотренных на федеральном и региональном уровнях. По словам директора ООО "Вымпелгаз" Ольги Борисовой, прохождение осенне-зимнего периода, подготовка паспортов готовности к отопительному сезону являются всегда особо актуальными и нередко сложными вопросами для муниципалитетов. Эта тема будет также обсуждаться в ходе форума.

Кроме того, запланирована выездная сессия: "Эксплуатация и техническое обслуживание котельных и тепловых сетей" на примере одной из котельных. Программа форума обещает быть насыщенной, организаторы приглашают активно участвовать в ней.