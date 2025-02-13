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ТЭК Экономика и бизнес

Инновации и модернизация: на форуме "Теплогенерация-2025" представят передовой опыт и обсудят проблемы

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26-27 марта на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет межрегиональный форум "Теплогенерация-2025" (12+). Организаторы подготовили деловую программу, в которой рассматриваются самые насущные вопросы: от законодательного регулирования модернизации сферы до работы теплопунктов многоквартирных жилых домов, от всего этого напрямую зависит бесперебойное обеспечение теплом жителей Самарской области.

Фото: предоставлено автором

Организаторами уже второго по счету форума "Теплогенерация" выступают Союз "Торгово — промышленная палата Самарской области", ООО "ПромКомплектСервис", ООО "Вымпелгаз".

Первая выставка-форум "Теплогенерация — 2024" вызвала большой интерес как у компаний поставщиков современного котельного оборудования из России, Белоруссии, Турции и Китая, так и у представителей проектных, монтажных, обслуживающих и ремонтных компаний, работающих в сфере газо- и теплоснабжения. Более 70 предприятий презентовали свою продукцию и приняли участие в выставке, пленарной сессии, "круглых столах" и других мероприятиях.

Форум показал себя как эффективная площадка для диалога между собственниками котельных Приволжского федерального округа, представителями органов государственной власти, производителями и поставщиками оборудования. В целом экспертное сообщество в сфере теплогенерации, газоснабжения и инженерных сетей поделилось своими наработками. Число посетителей "Теплогенерации — 2024" достигло почти трех тысяч человек, среди них и руководители промышленных предприятий, представители среднего и малого бизнеса, муниципальных учреждений.

12 февраля в Торгово-промышленной палате Самарской области состоялось совещание, посвященное подготовке к форуму "Теплогенерация-2025". Напомним, в ТПП действует комитет по предпринимательству в сфере газо- и теплоснабжения, в адрес которого представители отрасли уже направили свои предложения по поводу деловой программы.

Руководитель ООО "ПромКомплектСервис" Вадим Орлов отметил, что подготовка к форуму находится на завершающем этапе, 90% процентов стендов уже забронировано потенциальными экспонентами, ожидаются участники не только из Самарской области, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, а также — стран ближнего и дальнего зарубежья.

Особые надежды представители отрасли возлагают на участие в мероприятиях форума представителей областного правительства, регионального министерства энергетики и ЖКХ, Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и других ведомств, роль которых в функционировании сфер топливно-энергетического комплекса велика. Как показал опрос предприятий, одной из наиболее актуальных тем остается модернизация оборудования, которая может включать как реконструкцию, так и техническое перевооружение. Многие законодательные новшества вызывают вопросы в части реализации, поэтому назрела необходимость провести "круглый стол", посвященный этой и другим темам, связанным с проектированием, строительством, реконструкцией объектов.

Главным событием форума станет пленарная сессия "Теплогенерация-2025" — решение актуальных вопросов работы котельных в современной России". В ходе форума проведут несколько секций, в том числе — Круглый стол: "Разговор с Ростехнадзором и Министерством ЖКХ" "Экспортные возможности поставщиков отрасли газо- и теплоснабжения. Импортозамещение в сфере теплогенерации", "Газоснабжение от А до Я", "Коммерческий учет газа. Особенности законодательства. Взаимодействие между потребителем и поставщиком".

Большое внимание в ходе форума уделят тематике газо- и теплоснабжения малых энергообъектов, ее обсуждение запланировано на второй день форума, 27 марта. Эксперты затронут тему малой теплогенерации, включающую в себя вопросы эксплуатации и обслуживания котельных, тепловых сетей, теплопунктов многоквартирных жилых домов и крышных котельных. Для участников форума подготовили презентацию новинок оборудования, секции и семинары, посвященные учету энергоресурсов и метрологическому обеспечению котельных, оптимизации работы котельных и теплопунктов.

По информации представителей муниципалитетов и теплоэнергетических компаний, особое внимание стоит уделить состоянию сетей в Самарской области и активно участвовать в программах, позволяющих привлечь бюджетные средства для ремонта и реконструкции. Не все знают о механизмах, предусмотренных на федеральном и региональном уровнях. По словам директора ООО "Вымпелгаз" Ольги Борисовой, прохождение осенне-зимнего периода, подготовка паспортов готовности к отопительному сезону являются всегда особо актуальными и нередко сложными вопросами для муниципалитетов. Эта тема будет также обсуждаться в ходе форума.

Кроме того, запланирована выездная сессия: "Эксплуатация и техническое обслуживание котельных и тепловых сетей" на примере одной из котельных. Программа форума обещает быть насыщенной, организаторы приглашают активно участвовать в ней.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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